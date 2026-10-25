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    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг
    Эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году
    The Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си разделит мир на сферы влияния
    Маск резко высказался в адрес сторонников войны на Украине
    Путин рассказал о слезах западных компаний
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    Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня

    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал десять причин, по которым президент США Дональд Трамп должен поручить ЦРУ разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

    Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

    Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

    Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

    И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

    «Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

    В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Антон Антонов

    Многие в мире связывают надежды на переход от глобального хаоса к стабилизации с возможной встречей президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет разрушительные последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

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    24 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Два человека получили тяжелые ранения при разгоне протестов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во время манифестаций против роста цен во Франции, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «Насколько мне известно, два человека получили тяжелые ранения – в Клермон-Ферране и Тулузе – в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточенных беспорядков», – заявил Нуньес.

    Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал, что все случаи возможных нарушений будут расследованы.

    Ранее телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжелую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, однако подтвердили, что инцидент произошел во время разгона толпы.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации на прошлой неделе, МВД республики пообещало серьезно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены в течение дня любые уличные акции, а также введен комендантский час.

    По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек. В ходе подавления беспорядков правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании около тысячи человек в ходе подавления беспорядков, вспыхнувших во время акций протеста.

    Во вторник Нуньес заявил о планах жестких действий полиции на запланированных протестах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Песков: Разговора Путина и Трампа после соглашения по Алешкам в планах нет

    Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках в планах нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили о возможном разговоре Путина и Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках.

    «Нет, пока такого плана нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Песков сообщил, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области принадлежит первой леди США Мелании Трамп. С российской стороны переговоры вела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    Кремль высоко оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках.

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени.

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    24 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала манифестантов слезоточивым газом

    Полиция в Париже разогнала акцию протеста против роста цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Французская полиция применила водомет и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже после завершения манифестации, передает РИА «Новости».

    В субботу во Франции возобновились массовые протесты против ухудшения ситуации в образовании и повышения стоимости жизни. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и «желтые жилеты». В столице на улицы вышли тысячи людей. Шествие по заранее согласованному маршруту на окраине города прошло без происшествий, однако после его окончания правоохранители приступили к разгону толпы.

    Протестные акции начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, протестующие против роста цен, а акции охватили другие регионы страны. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября – по оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Тогда полиция также использовала водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В понедельник участники массовых протестов против удорожания стоимости жизни перекрыли доступ к Лувру в Париже.

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам столичных беспорядков.

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    24 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Во Франции после новых протестов задержали около тысячи человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек, заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Сегодня мы вновь столкнулись с чрезвычайно высоким уровнем насилия, число задержанных уже приближается к 1 тыс. человек», – передает ТАСС слова Нуньеса.

    Министр отметил, что количество задержанных заметно больше, чем 17 октября, когда протесты переросли в беспорядки и грабежи. По его словам, некоторые магазины вновь стали жертвами вандалов, однако их число было «очень ограниченным» и «несравнимо с тем, что было на прошлой неделе». Нуньес уточнил, что в прошлую субботу сообщалось о 300 пострадавших магазинах, а к середине следующего дня их число достигло 3 тыс.

    «Сегодня вечером, очевидно, ситуация совершенно иная, и, конечно же, этому следует радоваться. Я благодарю за это силы внутренней безопасности», – добавил он.

    24 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков 17 октября МВД пообещало усилить меры безопасности и увеличить силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. В ряде городов были запрещены уличные акции и введен комендантский час. По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT заявил о 800 тыс. участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел из-за оторванной руки протестующего.

    В прошлое воскресенье глава МВД сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста.

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    25 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    В аэропортах Германии прошли акции протеста против депортаций

    DPA: Сотни человек в аэропортах Германии протестовали против депортаций

    Tекст: Ольга Иванова

    В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на демонстрации против высылки лиц, которым отказали в убежище, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

    По информации DPA, демонстранты выступили против депортаций, содержания под стражей перед высылкой и строительства объектов для подготовки к выдворению. Наиболее массовая акция прошла в Лейпциге, где собралось около 400 человек, выступавших в том числе против чартерных рейсов в Афганистан, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне протестовали примерно 300 человек, в аэропорту Берлин-Бранденбург – около 150. В Кельне/Бонне и Дюссельдорфе собралось примерно по 50 участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат бундестага Себастиан Мюнценмайер заявил о параличе процесса высылки нелегальных мигрантов из Германии.

    В конце лета неофициальная делегация талибов тайно прибыла в ФРГ для оформления документов на депортацию афганских граждан.

    Летом немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.

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    25 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    У стрелявшего под Парижем нашли книгу Гитлера

    BFMTV: У подозреваемого в теракте в пригороде Парижа изъяли книгу Гитлера

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обыска у подозреваемого в совершении теракта в пригороде Парижа Кевина Т. обнаружена книга Адольфа Гитлера, а также взрывные устройства, сообщило BFMTV.

    «Еще одна находка в его квартире: у Кевина Т. был экземпляр книги «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которого запрещено в РФ) <...>, а также Библия и Коран», – цитирует канал французскую национальную антитеррористическую прокуратуру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Кроме того, в квартире злоумышленника изъяты три газовых баллона, соединенные с таймером и проводами. В машине мужчины находились пистолет-пулемет Sten и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу подозреваемый заявил о выборе жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При теракте погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

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