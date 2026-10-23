Трамп, Маск и Зеленский обменялись обвинениями из-за ограничений Starshield

Tекст: Игорь Иножарский

Словесная перепалка развернулась между администрацией Дональда Трампа, украинскими официальными лицами и Илоном Маском из-за того, кто несет ответственность за ограничения доступа украинских сил к военной версии спутниковой сети Starshield, что, по данным Киева, вывело из строя часть ударных дронов и затруднило работу ПВО, пишет The Guardian.

По данным издания, ограничения были введены на фоне ухудшения отношений США и Украины, а сам Трамп обвинил Киев в росте цен на дизельное топливо для американцев из-за ударов по российским НПЗ, хотя анализ Би-би-си связал дефицит топлива прежде всего с войной США и Израиля против Ирана и ограничениями экспорта из Персидского залива. Трамп ранее заявлял, что не причастен к изменениям работы Starshield: «Я не знаю, был ли кто-то причастен, но точно не я, и не думаю, что Илон», – сказал он. Госсекретарь США Марко Рубио также уверял, что Белый дом не просил менять систему, одновременно подчеркивая, что решения по Starlink и Starshield принимает частная компания Маска. При этом The Wall Street Journal сообщила, что Трамп просил Маска восстановить сервис, а европейский чиновник в беседе с Associated Press опроверг сведения о полном восстановлении работы сети.

Илон Маск, поддерживающий призывы к смене власти в Киеве и критикующий Владимира Зеленского, в публикации в сети X возложил ответственность за ограничения на правительство США, заявив, что системы принадлежат и контролируются американскими властями, а лимиты скорости и трафика устанавливают военные и в конечном счете президент. Тем не менее, по информации The Wall Street Journal, приказ о замедлении Starshield отдал сам Маск, а источники разошлись в оценке, было ли это согласовано с Трампом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал предпринимателя, заявив, что миллиардер не хочет «оказаться посередине войны двух государств» без четких указаний со стороны Вашингтона и что вопрос упирается в американскую политику на украинском направлении.

Владимир Зеленский сначала обвинил в ограничениях «SpaceX и Соединенные Штаты», предупредив, что это решение приведет к «большим человеческим потерям» и что ограничения касаются только терминалов на Украине, а в странах Евросоюза не действуют, назвав происходящее «спланированной операцией». Позже он заявил, что технически скорость Starshield ограничила компания Маска, но по сигналу американского правительства, тогда как Трамп продолжил утверждать о возобновлении сервиса, указывая, что «в итоге он его вернул», имея в виду Маска. При этом старший европейский чиновник сообщил Associated Press, что параметры работы Starshield не изменились, а Зеленский до заявлений Трампа подчеркивал, что полная скорость системы для Украины так и не восстановлена, и выражал надежду на предстоящий разговор с Рубио на эту тему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о снятии ограничений на использование украинской армией системы спутниковой связи Starshield. В среду американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве.