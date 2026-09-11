Tекст: Антон Антонов

Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ, сообщается на сайте Кремля.



«Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, – это результат системных ошибок так называемого Запада, или, точнее, глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики», – сказал он.

По его словам, после окончания холодной войны и распада Советского Союза западные элиты почувствовали себя на «вершине Олимпа» и решили, что им позволено все.

Путин признал, что во всем мире немало ошибок, но западные элиты решили, что «они те, кто ошибок никогда не допускает».

Он отметил, что в сфере безопасности Запад пытался «дожать» Россию сначала с помощью террористов на Кавказе, а затем – другими инструментами, включая поддержку неонацистского режима на Украине.

По словам президента, включение России в G8 никогда не было полноценным членством: западные страны на словах говорили правильные вещи, но на практике напрямую поддерживали сепаратизм на Кавказе и пытались добиться дальнейшего развала страны.

Путин подчеркнул, что нынешний кризис на Украине также спровоцирован Западом и является одним из постоянных элементов давления на Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину. Путин назвал попытку втянуть Украину в НАТО первопричиной трагических событий.