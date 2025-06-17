Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса
Правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.
Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия), сказано в заявлении ведомства.
В санкционный список Канады включены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.
Кроме этого, Канада вводит санкции в отношении торговли почти 1 тыс. новых товаров с Россией, добавляет 201 судно и налагает на них новые запреты, чтобы еще больше ограничить их деятельность.
Как писала в этот день газета ВЗГЛЯД, правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.