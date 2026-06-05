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Путин: Вклад БРИКС в мировую экономику выше G7
Страны объединения БРИКС обеспечили почти половину роста глобального валового внутреннего продукта за последние пять лет, это значительно превосходит показатели стран G7, подчеркнул президент России.
Президент России Владимир Путин указал на экономические успехи стран БРИКС. Их вклад в рост мировой экономики оказался выше, чем у государств G7, отметил глава государства, передает ТАСС.
«Почти половину роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, а у G7 – лишь 18%», – заявил Путин.
Российский лидер также добавил, что доля государств БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности составляет около 40%. При этом аналогичный показатель стран G7 находится на уровне менее 29%
«Лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос? Что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше — и будут еще выше. Эта тенденция сохранится», — указал глава российского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме президент России объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике объективными тенденциями развития.
Ранее Путин усомнился в актуальности названия G7 из-за экономического превосходства стран БРИКС. А осенью 2024 года на саммите в Казани российский лидер спрогнозировал достижение долей БРИКС отметки в 36,7% от мирового ВВП.