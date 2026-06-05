Путин: Вклад БРИКС в мировую экономику выше G7

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин указал на экономические успехи стран БРИКС. Их вклад в рост мировой экономики оказался выше, чем у государств G7, отметил глава государства, передает ТАСС.

«Почти половину роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, а у G7 – лишь 18%», – заявил Путин.

Российский лидер также добавил, что доля государств БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности составляет около 40%. При этом аналогичный показатель стран G7 находится на уровне менее 29%

«Лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос? Что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше — и будут еще выше. Эта тенденция сохранится», — указал глава российского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме президент России объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике объективными тенденциями развития.

Ранее Путин усомнился в актуальности названия G7 из-за экономического превосходства стран БРИКС. А осенью 2024 года на саммите в Казани российский лидер спрогнозировал достижение долей БРИКС отметки в 36,7% от мирового ВВП.