Путин: БРИКС в 2024 году превзойдет G7 по доле в мировой экономике

Tекст: Мария Иванова

Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности к концу 2024 года, по словам президента России Владимира Путина, превзойдет долю стран G7, передает ТАСС. Во время выступления на саммите БРИКС в Казани Путин отметил, что доля БРИКС достигнет 36,7%, в то время как страны G7 будут иметь 30%.

Путин подчеркнул, что в большинстве стран объединения ожидается опережающий темп экономического развития в среднесрочной перспективе. По предварительным оценкам, в 2024–2025 годах средний рост экономик БРИКС составит 3,8%, в то время как мировой ВВП увеличится лишь на 3,2-3,3%.

Президент также обратил внимание на то, что доля стран G7 по итогам 2023 года составила 30% и в 2024 году может немного увеличиться. Однако предполагаемый рост доли БРИКС свидетельствует о значительном экономическом влиянии этой группы на мировую экономику.

Ранее Путин отметил риск возникновения мирового кризиса из-за увеличения долговой нагрузки в развитых странах и расширения практики односторонних санкций.

Медлу тем премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что БРИКС вдохновляет страны на сотрудничество в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.