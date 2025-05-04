За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин усомнился в актуальности названия «Большая семерка» для G7
Президент России Владимир Путин сравнил показатели G7 и БРИКС, отметив, что страны БРИКС уже обогнали G7 по доле в мировой экономике.
Об этом Путин заявил в документальном фильме телеканала «Россия», передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что выражение «Большая семерка» уже не отражает реального положения дел, поскольку страны БРИКС по паритету покупательной способности обошли G7.
«Посмотрите, какова была доля стран так называемой Большой семерки. Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны «Семерки». И тенденция сохраняется, она даже нарастает», – отметил глава российского государства.
В настоящее время доля G7 в мировой экономике по паритету покупательной способности составляет около 30%, тогда как доля БРИКС превышает 36%. В 1992 году доля «Семерки» достигала 45,5% мирового ВВП, а на будущие страны БРИКС приходилось только 16,7%.
Ранее Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.