Путин усомнился в актуальности названия «Большая семерка» для G7

Tекст: Ольга Иванова

Об этом Путин заявил в документальном фильме телеканала «Россия», передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что выражение «Большая семерка» уже не отражает реального положения дел, поскольку страны БРИКС по паритету покупательной способности обошли G7.

«Посмотрите, какова была доля стран так называемой Большой семерки. Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны «Семерки». И тенденция сохраняется, она даже нарастает», – отметил глава российского государства.

В настоящее время доля G7 в мировой экономике по паритету покупательной способности составляет около 30%, тогда как доля БРИКС превышает 36%. В 1992 году доля «Семерки» достигала 45,5% мирового ВВП, а на будущие страны БРИКС приходилось только 16,7%.

Ранее Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.