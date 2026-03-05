  • Новость часаЗапущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 10:53 • Новости дня

    Путин поручил подготовить предложения по трудоустройству инвалидов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по списку отраслей, где можно трудоустроить больше инвалидов, и принять меры против фиктивного трудоустройства.

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению перечня отраслей экономики, в которых возможно трудоустройство значительного числа инвалидов. В подготовке предложений должны принять участие объединения работодателей, профессиональные союзы и общественные организации.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, поручено указать рекомендуемые профессии и специальности, а также меры по стимулированию участия хозяйствующих субъектов в пилотных проектах по обеспечению такого трудоустройства.

    Срок представления предложений установлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Дополнительно Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов и нецелевого использования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов.

    Доклад по реализации этих мер должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Александр Гуцан.

    Ранее депутаты Государственной думы одобрили закон о квотах рабочих мест для инвалидов во всех обособленных подразделениях компаний.

    4 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин назвал некомплект кадров серьезной проблемой МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    На расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин отметил, что ведомство по-прежнему сталкивается с серьезным некомплектом сотрудников.

    Президент России Владимир Путин заявил, что существенный некомплект личного состава остается одной из главных проблем Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, отметив, что вопрос укомплектованности кадров по-прежнему требует пристального внимания руководства ведомства и государства.

    Путин подчеркнул, что на сегодняшний день уже принят целый ряд решений, касающихся комплектования МВД. По словам президента, эти меры будут гарантированно исполнены, начиная с текущего года, особенно в части повышения уровня материального и социального обеспечения сотрудников министерства.

    Глава государства также выразил уверенность, что несмотря на существующие сложности, сотрудники МВД и впредь будут ответственно выполнять свои служебные обязанности. «Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов спецоперации на Украине в ряды ведомства.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет 40%.

    Президент России также подчеркнул важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.

    4 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    4 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, что необходимо оперативно реагировать на возможный рост преступности среди несовершеннолетних в России.

    «Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что как показывает практика, молодежь нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность.

    «Вербуют в криминальную среду. Почти половина – 45% подростков – совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия», – указал он.

    Также президент ранее на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    5 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    4 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения вопроса о некомплекте кадров в МВД и поддержке сотрудников, включая повышение их материального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

    «Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

    Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    4 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    4 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией всех видов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал МВД бороться с коррупцией во всех проявлениях и одновременно не мешать работе добросовестных предпринимателей при обелении экономики.

    Президент России Владимир Путин поставил перед МВД задачу жестко реагировать на коррупцию во всех ее проявлениях, передает РИА «Новости». В ходе расширенного заседания коллегии ведомства он подчеркнул: «Разумеется, как и прежде, следует жестко реагировать на коррупционные проявления в любых видах и формах».

    Владимир Путин также обратил внимание на необходимость «дальнейшей декриминализации потребительского рынка» и обеления экономики. Он напомнил, что эта задача требует совместных усилий МВД, правительства, федеральных и региональных структур.

    Президент отметил, что при реализации мер по легализации экономики важно не создавать избыточных преград для законопослушного бизнеса. Путин попросил участников заседания активно включиться в этот процесс, подчеркнув, что борьба с экономическими преступлениями не должна мешать добросовестным предпринимателям вести работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин определил задачу обеления экономики как приоритетную для правительства и федеральных ведомств.

    4 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин сопоставил работу МВД с событиями спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые направления деятельности МВД по своей значимости можно сравнить с событиями на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.

    «Решение задач, которые стоят перед органами министерства внутренних дел практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны», – отметил Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа МВД приобретает особое значение именно сегодня, на фоне сложной внешнеполитической ситуации.

    По словам президента, для России, учитывая ее многообразие и вызовы на внешнем контуре, роль МВД становится еще более важной. Путин добавил, что некоторые направления работы ведомства сопоставимы по значимости с происходящим на боевых рубежах спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО.

    4 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости адаптации образования к запросам экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать программы высшего и среднего образования под запросы национальной экономики, предприятий и бизнеса.

    По его словам, образовательные программы должны учитывать высокую динамику рынка труда и предоставлять возможность гражданам развивать и менять профессиональные навыки на протяжении всей жизни, передает ТАСС.

    «Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения.

    Напомним, в среду глава государства принимает участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в формате видеосвязи.

    4 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин выступил за сбалансированное внедрение ИИ в учебный процесс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытия по видеосвязи новых образовательных объектов в регионах заявил о необходимости активнее внедрять в процесс обучения современные цифровые и платформенные решения, включая технологии искусственного интеллекта.

    Путин подчеркнул, что такие изменения должны происходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы не упростить и не исказить саму суть образования, передает ТАСС.

    «В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно. Не допускать упрощения и искажения образовательного процесса», – заявил он.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Ранее президент на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

