Путин поручил подготовить предложения по трудоустройству инвалидов
Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по списку отраслей, где можно трудоустроить больше инвалидов, и принять меры против фиктивного трудоустройства.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению перечня отраслей экономики, в которых возможно трудоустройство значительного числа инвалидов. В подготовке предложений должны принять участие объединения работодателей, профессиональные союзы и общественные организации.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, поручено указать рекомендуемые профессии и специальности, а также меры по стимулированию участия хозяйствующих субъектов в пилотных проектах по обеспечению такого трудоустройства.
Срок представления предложений установлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Дополнительно Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов и нецелевого использования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов.
Доклад по реализации этих мер должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Александр Гуцан.
Ранее депутаты Государственной думы одобрили закон о квотах рабочих мест для инвалидов во всех обособленных подразделениях компаний.