Telegraph: ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР
В 1950-х годах ЦРУ предпринимало попытки привлечь бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля к созданию антикоммунистических радиопередач для вещания на СССР, пишет Telegraph.
Центральное разведывательное управление США пыталось завербовать бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля для пропагандистской кампании против СССР в 1950-х годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Telegraph и недавно рассекреченные документы американского ведомства.
Согласно материалам, поддерживаемое ЦРУ «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) рассчитывало, что военный лидер Британии сможет повлиять на советских слушателей и настроить их против коммунистического руководства страны. Руководители радиостанции, которая финансировалась ЦРУ с 1951 по 1972 год, проводили весной 1958 года специальную операцию, целью которой было усилить инакомыслие в СССР и подорвать доверие к марксизму.
Акция приурочивалась к 75-й годовщине смерти Карла Маркса.
В рассекреченном письме Черчилль упоминался наряду с другими британскими политиками, а также с западноевропейскими деятелями, среди которых были бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.
В материалах не уточняется, согласился ли Черчилль на участие и был ли он вообще информирован об этом плане западных спецслужб. Подробности о возможных переговорах между британским политиком и радиостанцией отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что западным политикам следует вспоминать афоризм Уинстона Черчилля о «русском медведе».
Минувшим летом The Times сообщила о возможном исчезновении изображения Черчилля с банкнот Британии.
