The Times сообщила о возможном исчезновении Черчилля с банкнот Британии

Tекст: Мария Иванова

Банк Англии изучает возможность заменить портреты исторических личностей, в том числе бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, на новые символы национальной идентичности, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Среди обсуждаемых вариантов – Стоунхендж, изображение дуба, рыба с картошкой фри, а также футбол. Инициатива подразумевает общественные консультации, чтобы британцы могли в течение месяца высказать свои предпочтения относительно оформления новых банкнот.

В настоящее время на банкнотах Британии размещены портреты Джейн Остин, Уильяма Тернера и Алана Тьюринга. Новый проект предполагает более широкий спектр символов, отражающих современный образ страны, отмечает издание. Как уточнила главный кассир Банка Англии Виктория Клеланд, банкноты – это не только средство платежа, но и отражение коллективной идентичности, а консультации помогут выяснить, какие темы важны для общества.

Газета подчеркивает, что итоговый выбор будет делать управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Обсуждение проводится в открытом формате, чтобы каждый желающий мог предложить свою идею для оформления купюр. Решение о новых изображениях ожидается по завершении консультаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2016 году магазины в Британии начали отказываться принимать банкноты с изображением Черчилля еще в 2016 году.

Между тем на 10% банкнот, находящихся в обращении в Британии, обнаруживают следы кокаина.