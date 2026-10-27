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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 12:39 • Новости дня

    Британцам предъявили обвинения после инцидента у авиабазы Фэрфорд

    Би-би-си: Двум британцам предъявили обвинения из-за инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два британца получили обвинения в нарушении закона о национальной безопасности в связи с инцидентом у авиабазы Фэрфорд на западе Англии.

    Мохмед Абдулкарим обвиняется в оказании помощи иностранной разведывательной службе, а Нуман Эссгир – в проникновении на запрещенный объект с целью нанести ущерб государству, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    В конце сентября в окрестностях авиабазы в графстве Глостершир задержали пятерых жителей Лондона. Изначально их подозревали в терроризме, однако полиция не обнаружила взрывчатки в их фургонах. Всего по делу проходят семь человек, один из которых обладает двойным гражданством Британии и Ирана.

    База Фэрфорд использовалась ВВС США для нанесения ударов по Ирану, после инцидента Пентагон вернул находившиеся там стратегические бомбардировщики B-1 в Америку. Премьер-министр Британии Энди Бернэм заявил о причастности к инциденту иранского Корпуса стражей исламской революции, однако Тегеран эти обвинения отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее британская полиция повторно задержала двоих подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд.

    Также Министерство иностранных дел Ирана потребовало от Лондона доказательств причастности к инциденту.

    Кроме того, в начале месяца контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством.

    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

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    25 октября 2026, 04:55 • Новости дня
    Премьер Британии Бернем не исключил возврата к свободе передвижения с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем допускает возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом, пишет Times.

    «Энди Бернем допускает возможность принятия правил ЕС о свободном передвижении», – пишет Times.

    Политик призвал к честному обсуждению этого вопроса. По словам премьера, ситуация с миграцией до выхода из состава Евросоюза не была такой сложной, как в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты назвали возвращение Великобритании в Евросоюз причиной возможного роста чистой миграции на 214 тыс. человек в год.

    В 2025 году посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин счел нереалистичными анонсированные жесткие миграционные реформы британского правительства.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Ученые нашли старейший паб Англии с 600-летней историей

    В Англии нашли старейший паб с 600-летней историей

    Tекст: Денис Тельманов

    Паб The George Inn в деревне Нортон-Сент-Филип в графстве Сомерсет признан старейшим действующим питейным заведением Англии, он работает уже более 600 лет.

    Ученые из организации Historic England, занимающейся охраной английского исторического наследия, сделали такой вывод после анализа материальной структуры здания, истории его строителей и метода датировки по годичным кольцам деревьев, пишет ТАСС со ссылкой на GB News.

    История паба начинается в конце XIV века. Монахи картезианского ордена из монастыря Хинтон построили постоялый двор для купцов, приезжавших на монастырские ярмарки. Доход ордену приносила плата за ночлег и хранение товаров.

    В 1668 году в The George Inn останавливался писатель и политик Сэмюэл Пипс. Кроме того, в этом пабе снимались сцены для фильмов «Том Джонс» (1963) и «На исходе дня» (1993).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о снижении налогов на коммерческую недвижимость для поддержки баров и пабов.

    В 2025 году Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала закрытие 378 заведений из-за налогового давления.

    На фоне предновогоднего дефицита пива Guinness неизвестные похитили фуру с 400 бочками стаута, предназначенными для пабов.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

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    26 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией

    Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.

    Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.

    Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.

    В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.

    На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.

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    26 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Британцы скупили фонарики и радиоприемники после призыва готовиться к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Британии массово раскупают радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне, пишет газета The Daily Telegraph.

    Продавцы отмечают пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, продажи фонариков в онлайн-магазине Maplin увеличились на 284% по сравнению с прошлым месяцем, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Кампания под названием Be Ready («Будь готов») началась 22 октября. Британские власти рекомендуют жителям иметь трехдневный запас продуктов питания и воды, хранить дома наличные, копии паспортов, важные номера телефонов, лекарства, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

    Программа стала частью «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который правительство планирует вести в ближайшие три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Британии Уэз Стритинг предупредил о необходимости быть готовыми к возможной войне через 1000 дней.

    В тот же день министр финансов Джон Хили спланировал объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о несостоятельности попыток Британии объяснить наращивание военного присутствия в Арктике мнимой угрозой со стороны Москвы.

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    26 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

    Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

    В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

    По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

    В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

    В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.

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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

    FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовый омбудсмен Великобритании Джеймс Диппл-Джонстон заявил о резком увеличении количества жалоб, сгенерированных искусственным интеллектом, которые часто содержат «галлюцинации» и неточности.

    Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

    «ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

    Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

    В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

    В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

    В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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