В деле рэпера Криса Брауна о нападении в Лондоне появился второй обвиняемый

Tекст: Мария Иванова

Лондонская полиция предъявила обвинение второму подозреваемому по делу о предполагаемом нападении рэпера Криса Брауна на музыкального продюсера в феврале 2023 года, передает ТАСС.

Обвиняемым стал 38-летний гражданин США Омолулу Акинлолу, известный под сценическим именем HoodyBaby, который, по данным следствия, сотрудничал с Брауном.

Акинлолу подозревают в преднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Он должен предстать перед Магистратским судом Манчестера в субботу. Аналогичные обвинения были ранее выдвинуты против самого Криса Брауна.

По версии следствия, нападение произошло 19 февраля 2023 года в одном из лондонских ночных клубов. Тогда, как утверждают источники британских СМИ, Браун нанес музыкальному продюсеру Арахаму Диаву несколько ударов бутылкой, а затем продолжил избивать его, когда тот уже лежал на полу.

На настоящий момент Браун находится под стражей – суд отказался отпускать его под залог. Дело музыканта передано в Королевский суд лондонского района Сазерк, слушания начнутся 13 июня.

Изначально Браун прилетел в Манчестер для европейского турне, посвященного 20-летию выхода его дебютного альбома. Ранее артист уже был осуждён на пять лет условно и шесть месяцев общественных работ за избиение певицы Рианны в 2009 году. За свою карьеру он продал более 140 млн записей и был удостоен двух премий Grammy, а также десятков других престижных наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Манчестера задержала известного исполнителя R&B Криса Брауна в одном из отелей города.