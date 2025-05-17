Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В деле рэпера Криса Брауна о нападении в Лондоне появился второй обвиняемый
В деле о нападении на музыкального продюсера в одном из лондонских ночных клубов появился второй обвиняемый – коллега Криса Брауна, рэпер HoodyBaby.
Лондонская полиция предъявила обвинение второму подозреваемому по делу о предполагаемом нападении рэпера Криса Брауна на музыкального продюсера в феврале 2023 года, передает ТАСС.
Обвиняемым стал 38-летний гражданин США Омолулу Акинлолу, известный под сценическим именем HoodyBaby, который, по данным следствия, сотрудничал с Брауном.
Акинлолу подозревают в преднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Он должен предстать перед Магистратским судом Манчестера в субботу. Аналогичные обвинения были ранее выдвинуты против самого Криса Брауна.
По версии следствия, нападение произошло 19 февраля 2023 года в одном из лондонских ночных клубов. Тогда, как утверждают источники британских СМИ, Браун нанес музыкальному продюсеру Арахаму Диаву несколько ударов бутылкой, а затем продолжил избивать его, когда тот уже лежал на полу.
На настоящий момент Браун находится под стражей – суд отказался отпускать его под залог. Дело музыканта передано в Королевский суд лондонского района Сазерк, слушания начнутся 13 июня.
Изначально Браун прилетел в Манчестер для европейского турне, посвященного 20-летию выхода его дебютного альбома. Ранее артист уже был осуждён на пять лет условно и шесть месяцев общественных работ за избиение певицы Рианны в 2009 году. За свою карьеру он продал более 140 млн записей и был удостоен двух премий Grammy, а также десятков других престижных наград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Манчестера задержала известного исполнителя R&B Криса Брауна в одном из отелей города.