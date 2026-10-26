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Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома
Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.
Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.
На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.
В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.
«Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.
В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.
В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.