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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    5 комментариев
    23 октября 2026, 12:50 • Новости дня

    Неизвестный открыл огонь из автомобиля в пригороде Парижа

    BFMTV: Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля под Парижем

    Tекст: Мария Иванова

    В городе Трапп к юго-западу от столицы Франции неизвестный открыл огонь из автомобиля, тяжело ранив нескольких человек.

    В коммуне Трапп под Парижем неизвестный устроил стрельбу из автомобиля, в результате чего два человека получили серьезные ранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Позже нападавший был задержан правоохранительными органами в коммуне Куаньер того же департамента Ивелин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во французском Лионе участники массовых протестов подожгли туристическое бюро.

    В августе вооруженное нападение на прохожих в Марселе унесло жизнь молодого человека.

    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    20 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенат Франции проголосовал за отмену так называемого Черного кодекса, который был принят в XVII веке и формально приравнивал рабов во французских колониях к движимому имуществу.

    Французские сенаторы единогласно поддержали инициативу об официальном упразднении королевского ордонанса, который регулировал положение рабов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского парламента.

    «Черный кодекс» был принят в 1685 году во времена правления короля Людовика XIV. Хотя рабство во Франции было окончательно отменено еще в 1848 году, формально этот свод законов продолжал существовать в правовом поле страны до настоящего времени.

    За упразднение документа проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не выступил против инициативы. Еще 18 человек воздержались, а 10 парламентариев не принимали участия в голосовании. В мае аналогичное решение поддержали депутаты нижней палаты парламента Франции.

    Принятый законопроект также обязывает французское правительство подготовить подробный отчет о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. Особое внимание в документе планируется уделить освещению темы рабства в школьных образовательных программах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты указали на пробуждение колониального аппетита Франции к Сирии.

    В мае нижняя палата французского парламента одобрила отмену «Черного кодекса».

    В феврале аналитики констатировали неудачу попыток Парижа взять колониальный реванш в Африке.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

    Tекст: Ольга Иванова

    Все изоляторы при судах в крупных городах Франции, включая Париж, оказались переполнены после масштабных протестов, заявил глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен.

    «Все судебные изоляторы – то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, – переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы», – приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на французские телеканалы.

    Глава минюста Франции добавил, что суды страны рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью о якобы причастности России к протестам во Франции.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон утратил контроль над ситуацией с протестами.

    Во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

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    21 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Le Figaro: Половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон
    Le Figaro: Половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть фургонов спецподразделения CRS во время беспорядков во французском Амьене охраняли шоколадную мастерскую семьи первой леди Франции Брижит Макрон, пишет Le Figaro.

    По данным Le Figaro, силы CRS дежурили у мастерской в субботу, 17 октября. Профсоюз Alliance Police Nationale обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с критикой, заявив: «В то время как магазины разграблены, полицейские ранены и повсюду не хватает персонала, половина роты находится перед шоколадной мастерской семьи Тронье [девичья фамилия первой леди]. Напомните, господин президент, все ли французы имеют право на одинаковую защиту?»

    Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал недовольство общественности, указав, что остальные владельцы магазинов во Франции, по его словам, были брошены на произвол мародеров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции были задержаны более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года.

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    20 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    На главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего

    Le Figaro: Потерявший на протестах руку француз подал в суд на главу МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адвокат французского демонстранта, которому оторвало кисть руки во время акций протеста, подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков, пишет газета Le Figaro.

    Адвокат молодого человека, получившего тяжелое увечье во время демонстраций во Франции, обвинил руководство силового ведомства в разрешении применять спецсредства для разгона толпы, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    По данным издания, министру вменяется в вину соучастие в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Иск предъявлен также полицейскому, который предположительно бросил гранату в толпу. Ему инкриминируется умышленное насилие, повлекшее за собой увечья.

    Ранее в министерстве отметили, что во время протестов органам правопорядка пришлось столкнуться с бунтовщиками, хулиганами и уличным насилием. В связи с этим потребовалось применять весь арсенал оружия промежуточного действия. Ведомство пообещало тщательно расследовать инцидент в Сен-Этьене, где 17-летнему демонстранту гранатой оторвало кисть руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на предстоящих протестах.

    В понедельник премьер-министр страны допустил введение режима чрезвычайного положения из-за беспорядков.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников массовых акций.

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    21 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции

    Franceinfo: На северо-востоке Франции разбился истребитель Mirage 2000D

    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси, на месте крушения обнаружены останки одного члена экипажа.

    Истребитель потерпел крушение вечером во вторник в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

    На месте происшествия была развернута крупная поисково-спасательная операция, к которой привлекли вертолеты, пожарных, жандармерию и военных специалистов. Спасатели обнаружили останки одного летчика, поиски второго члена экипажа продолжаются.

    Местные жители сообщили, что в момент инцидента видели вспышку в небе и слышали сильный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Тогда граждане республики стали жертвами крушения легкомоторного борта в Марокко.

    Весной легкий самолет французских ВВС разбился во время учебного полета.

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    20 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности, особенно в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    «Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

    В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

    Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

    В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.

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    20 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что силы правопорядка будут действовать предельно жестко на запланированных в стране в субботу протестах.

    Нуньес заявил депутатам Национального собрания Франции, что полиция проявит решительность на протестных акциях, запланированных на субботу, передает РИА «Новости».

    «В субботу и в ближайшие дни я лично прослежу за тем, чтобы были приняты необходимые меры. Можете рассчитывать на мою решительность. Мне уже не нужно ее доказывать. Будьте уверены, я буду действовать предельно жестко, и мы будем готовы к этому моменту», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

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    21 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже третью ночь подряд вводится частичный комендантский час из-за массовых протестов, сообщили в столичной полиции.

    Подобные ограничения уже действовали в ночь на вторник и на среду, передает РИА «Новости». «В соответствии с распоряжениями премьер-министра Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса префектура полиции приняла постановления о комендантском часе», – сообщила столичная полиция.

    Ограничения будут действовать на площади Республики и в районе квартала Аль с 23.00 до 6.00 утра (00.00-07.00 мск). Они распространяются как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в центре Парижа ввели комендантский час.

    В тот же день на главу МВД Франции Лорана Нуньеса подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    22 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Франция урезала расходы на бывших премьер-министров

    Politico: Во Франции расходы на экс-премьеров сократились на 500 тыс. евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    В 2026 году во Франции стоимость льгот для бывших премьер-министров сократится на 500 тыс. евро из-за смерти некоторых из них и отмены пожизненных автомобилей с водителем.

    Согласно парламентскому документу, расходы на бывших премьер-министров в 2026 году составят 1,2 млн евро, что на полмиллиона меньше, чем в 2025 году, пишет Politico.

    Снижение связано со смертью Лионеля Жоспена и Эдуара Балладюра, на которых в 2025 году выделялось 260 тыс. евро. Кроме того, указ Себастьяна Лекорню задним числом с 1 января отменил для бывших глав правительства право на служебный автомобиль с водителем спустя 10 лет после ухода с поста.

    Бывшие премьеры в течение 10 лет могут пользоваться услугами личного секретаря. Депутат Мари-Кристин Даллоз планирует предложить ограничить льготы на автомобиль и секретаря пятью годами, что может сэкономить еще 520 тыс. евро в 2027 году.

    Больше всего средств уходит на Доминика де Вильпена и Бернара Казнёва – в 2025 году на них было потрачено 209 тыс. и 197 тыс. евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета. В августе Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона. В мае во Франции начали расследование против идущего в президенты экс-премьера.

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    20 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

    Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество людей, которые оказались за решеткой во Франции после массовых беспорядков, достигло 149, заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

    «За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

    В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    22 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

    В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города
    @ Louai Barakat/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Префектура полиции Парижа ограничила нахождение людей на улицах в двух центральных районах в ночное время суток.

    Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

    Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

    В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

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    21 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Крупный французский профсоюз призвал к забастовке в ноябре

    Глава французского профсоюза CGT призвала к общенациональной забастовке 5 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки 5 ноября из-за отсутствия ответов властей на требования протестующих.

    «Мы не получили никакого ответа на наши требования, так что премьер-министр только усиливает гнев… CGT и объединение профсоюзов призывает к максимально широкой мобилизации 5 ноября. Мы призываем работников провести общие собрания повсюду, на всех рабочих местах, со всеми коллегами, во всех службах, на всех заводах, чтобы сделать забастовку 5 ноября и после всеобщей», – заявила Бине, слова которой приводит РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Во Франции с середины сентября продолжаются протесты. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требуя улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен, а акции охватили другие регионы.

    Самой масштабной стала демонстрация 17 октября, в которой, по данным МВД, приняли участие около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду политик Флориан Филиппо высмеял статью о причастности России к протестам во Франции. В тот же день лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон утратил контроль над протестами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия.

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    20 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Комендантский час ввели в центре Парижа в ночь на среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы в ночь на среду.

    Ограничения на передвижение людей действуют с 23:00 вторника до 06:00 среды, передает РИА «Новости». Комендантский час затрагивает площадь Республики (при этом магазины и заведения на ней продолжат работу), район квартала Аль, а также несколько улиц к югу от него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суды во Франции вынесли первые приговоры участникам недавних беспорядков.

    В центре Парижа вводили комендантский час.

    Аналогичные ограничения установили в четырех городах на севере Франции.

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    21 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Крупнейший во Франции оператор связи столкнулся с масштабным сбоем

    Крупнейший французский оператор связи Orange столкнулся с масштабным сбоем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая французская телекоммуникационная компания Orange сообщила о масштабных перебоях в работе мобильной сети по всей территории страны.

    Французская телекоммуникационная компания Orange сообщила о перебоях в работе мобильной сети, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент вы можете столкнуться с перебоями в работе мобильной сети Orange», – говорится в заявлении компании.

    По данным телеканала BFMTV, сбой затронул всю Францию и сильно нарушил возможность звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сбой интернет-связи зафиксировали в ключевой телекоммуникационной сети Ирана.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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