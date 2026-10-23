Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Неизвестный открыл огонь из автомобиля в пригороде Парижа
BFMTV: Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля под Парижем
В городе Трапп к юго-западу от столицы Франции неизвестный открыл огонь из автомобиля, тяжело ранив нескольких человек.
В коммуне Трапп под Парижем неизвестный устроил стрельбу из автомобиля, в результате чего два человека получили серьезные ранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Позже нападавший был задержан правоохранительными органами в коммуне Куаньер того же департамента Ивелин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во французском Лионе участники массовых протестов подожгли туристическое бюро.
В августе вооруженное нападение на прохожих в Марселе унесло жизнь молодого человека.