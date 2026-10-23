Неизвестный открыл огонь из автомобиля в пригороде Парижа

BFMTV: Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля под Парижем

Tекст: Мария Иванова

В коммуне Трапп под Парижем неизвестный устроил стрельбу из автомобиля, в результате чего два человека получили серьезные ранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Позже нападавший был задержан правоохранительными органами в коммуне Куаньер того же департамента Ивелин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во французском Лионе участники массовых протестов подожгли туристическое бюро.

В августе вооруженное нападение на прохожих в Марселе унесло жизнь молодого человека.