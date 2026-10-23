В России предложили отделить самокаты и моноколеса от мопедов в ПДД

МВД решило подготовить изменения в правила дорожного движения для самокатчиков

Tекст: Дарья Григоренко

МВД России готовит разграничение понятий «СИМ», «мопед» и «велосипед», а также установление понятия «лицо, использующее для передвижения СИМ», пишет «Газета.Ru».

Среди прорабатываемых изменений – введение административной ответственности для пользователей СИМ и велосипедистов за нарушение ПДД, определение мест, где допускается их движение, и повышение возраста, с которого разрешается езда на СИМ.

Кроме того, обсуждаются государственная регистрация СИМ, определение требований к допуску лиц к управлению ими, мониторинг использования и ведение статистики ДТП с их участием. Замначальника УОС МВД Евгений Артемов отметил, что эти меры зафиксированы в утвержденной вице-премьером Маратом Хуснуллиным «дорожной карте», которая также предусматривает развитие инфраструктуры для СИМ.

В министерстве добавили, что изменения синхронизированы с другими мерами по совершенствованию законодательства о безопасности дорожного движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве задержали 20 несовершеннолетних за езду на электросамокатах и питбайках по проезжей части.

В августе столичный суд лишил водительских прав мужчину за управление электросамокатом в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В апреле сенатор Артем Шейкин сообщил о планах подготовки к июлю изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности.