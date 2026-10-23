Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
На подлете к Москве уничтожили два беспилотника
Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередных двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.
На подлете к городу сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотников.
В ночь на пятницу в направлении Московского региона летело более 155 аппаратов.
В четверг два человека пострадали в результате атаки в районе Вороново.