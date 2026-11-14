В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
В ДТП с четырьмя машинами в Новой Москве погиб человек
В Краснопахорском районе Новой Москвы произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Авария произошла примерно в 17:00 на 224-м километре трассы А-107, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МВД Марий Эл назвали выезд на встречную полосу предварительной причиной столкновения двух автомобилей с семью погибшими.
Подросток погиб в ДТП в Ярославской области.
В Калужской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб ребенок, еще два ребенка пострадали.