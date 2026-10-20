Десантники четыре часа отражали налет 40 дронов на жилой дом под Херсоном

Бойцы ВДВ спасли жителей херсонского села от атаки 40 украинских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка в течение четырех часов защищали жилой дом в селе Раденск от целенаправленной атаки 40 дронов украинской армии, передает ТАСС.

«14-го числа был налет на населенный пункт Раденск, на гражданских жителей. В дом прилетело около 40 дронов. Совместными усилиями отбивали, порядка 40 отбили, но несколько отработали по гражданским, по гаражу. После чего мы их эвакуировали к себе и доставили уже в более безопасный район», – рассказал офицер с позывным Химик.

По словам одного из спасенных жителей, военные вызволяли людей из-под обстрела в течение четырех часов. Офицер добавил, что противник по неясной причине пытался уничтожить именно этот конкретный дом, а не наносил удары по всему населенному пункту.

Военнослужащие вывезли мирных жителей в безопасный тыловой район. Позже десантники помогли людям вернуться к поврежденному зданию и забрать уцелевшие документы и теплые вещи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках украинских военных на Алешкинский округ погиб человек. В тот же день пострадавший при ударе беспилотника на пригород Воронежа ребенок умер от полученных ранений. В субботу пострадавших при атаке на автобус в ЛНР эвакуировали на попутных машинах из-за угрозы новых налетов дронов.