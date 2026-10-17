Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Раненых при атаке ВСУ на автобус в ЛНР эвакуировали на попутках из-за дронов
Минздрав: Раненых при атаке ВСУ на автобус в ЛНР эвакуировали на попутках
Заместитель директора Луганского республиканского центра медицины катастроф Виктория Калугина заявила, что раненых при атаке ВСУ на микроавтобус в ЛНР эвакуировали на попутном транспорте из-за угрозы повторного удара беспилотников.
По словам Калугиной, раненые пассажиры микроавтобуса Лисичанск – Краснодар, атакованного в пятницу вечером украинскими военными, были доставлены в больницы на попутном транспорте из-за угрозы удара дронов по машинам скорой помощи, передает ТАСС.
«Эта тактика сейчас является оптимальной. Мы уже не можем, как раньше в спокойное гражданское время, разворачивать на месте оперативный штаб, проводить сортировку, какие-то манипуляции. Сейчас наша задача максимально быстро всех пострадавших вывести, убрать с места происшествия из-за возможных повторных атак беспилотников», – рассказала Калугина.
Всего в результате атаки пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Луганской республиканской клинической больнице. Остальные шесть человек получили амбулаторную помощь и сейчас находятся дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один человек погиб при атаке ВСУ на автобус в ЛНР. В среду при ударах украинских войск по Луганской народной республике один человек погиб и 12 получили ранения.
Во вторник в результате атак ВСУ в ЛНР пострадали шесть человек.