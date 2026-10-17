Раненых при атаке ВСУ на автобус в ЛНР эвакуировали на попутках из-за дронов

Минздрав: Раненых при атаке ВСУ на автобус в ЛНР эвакуировали на попутках

Tекст: Вера Басилая

По словам Калугиной, раненые пассажиры микроавтобуса Лисичанск – Краснодар, атакованного в пятницу вечером украинскими военными, были доставлены в больницы на попутном транспорте из-за угрозы удара дронов по машинам скорой помощи, передает ТАСС.

«Эта тактика сейчас является оптимальной. Мы уже не можем, как раньше в спокойное гражданское время, разворачивать на месте оперативный штаб, проводить сортировку, какие-то манипуляции. Сейчас наша задача максимально быстро всех пострадавших вывести, убрать с места происшествия из-за возможных повторных атак беспилотников», – рассказала Калугина.

Всего в результате атаки пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Луганской республиканской клинической больнице. Остальные шесть человек получили амбулаторную помощь и сейчас находятся дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один человек погиб при атаке ВСУ на автобус в ЛНР. В среду при ударах украинских войск по Луганской народной республике один человек погиб и 12 получили ранения.

Во вторник в результате атак ВСУ в ЛНР пострадали шесть человек.