Мирный житель погиб при ударах ВСУ по Алешкинскому округу

Tекст: Дмитрий Зубарев

За прошедшую неделю украинские войска нанесли более 1,2 тыс. ударов по территории Алешкинского округа Херсонской области, в результате чего один мирный житель погиб и пятеро пострадали, сообщил Хоменко.

«За неделю в Алешкинском округе погиб мужчина 1968 года рождения в селе Костогрызово: удар дрона по двору дома, где находился наш земляк, забрал его жизнь моментально. Пять человек получили ранения, и каждый случай принес тяжелые увечья», – написал он.

Глава округа уточнил, что только за дневные часы зафиксировано 733 прилета ствольной и минометной артиллерии, а также 556 ударов беспилотников. По его словам, это лишь те атаки, которые удалось подсчитать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска уничтожили стоянку техники ВСУ к югу от Харькова.

В воскресенье часть ДНР осталась без света после украинских ударов.

В пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал тяжелейшими условия жизни в Алешках из-за атак ВСУ.