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При атаках ВСУ на Алешкинский округ погиб человек
Мирный житель погиб при ударах ВСУ по Алешкинскому округу
В результате артиллерийских обстрелов и ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по Алешкинскому округу Херсонской области за неделю погиб один человек и еще пятеро получили тяжелые ранения, сообщил глава муниципалитета Руслан Хоменко.
За прошедшую неделю украинские войска нанесли более 1,2 тыс. ударов по территории Алешкинского округа Херсонской области, в результате чего один мирный житель погиб и пятеро пострадали, сообщил Хоменко.
«За неделю в Алешкинском округе погиб мужчина 1968 года рождения в селе Костогрызово: удар дрона по двору дома, где находился наш земляк, забрал его жизнь моментально. Пять человек получили ранения, и каждый случай принес тяжелые увечья», – написал он.
Глава округа уточнил, что только за дневные часы зафиксировано 733 прилета ствольной и минометной артиллерии, а также 556 ударов беспилотников. По его словам, это лишь те атаки, которые удалось подсчитать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска уничтожили стоянку техники ВСУ к югу от Харькова.
В воскресенье часть ДНР осталась без света после украинских ударов.
В пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал тяжелейшими условия жизни в Алешках из-за атак ВСУ.