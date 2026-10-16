Губернатор Сальдо заявил о тяжелейших условиях в Алешках из-за ударов ВСУ

Tекст: Вера Басилая

«Жители города оказались в тяжелейших условиях. Постоянные атаки ВСУ угрожают их жизни, затрудняют доставку продуктов и лекарств, мешают людям безопасно выехать», – написал Сальдо в Max.

Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжают оказывать горожанам всю возможную поддержку. Он добавил, что обстановка находится на контроле президента России, и выразил надежду на успешное налаживание поставок жизненно важных грузов.

В пятницу президент Владимир Путин обсудил положение дел в Алешках по телефону с папой Римским Львом XIV. Глава государства обратил внимание на обеспокоенность понтифика судьбой мирного населения и подробно разъяснил ему ответственность Киева за гуманитарный кризис в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин и папа Римский Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках.

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев зафиксировал стремительный рост количества тяжелых ранений среди мирного населения Алешкинского округа.

Посол Мирошник сообщал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ и объяснил цель создания Киевом кризиса в Алешках.

Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках.