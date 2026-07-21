Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Экс-советник Федорова Стерненко: Сырский больше не является главкомом ВСУ
Александр Сырский больше не занимает пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, заявил Сергей Стерненко – экс-советник бывшего главы украинского Минобороны страны Михаила Федорова.
«Сырский больше не главком», – заявил Стерненко в соцсетях.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) также заявил, что «Зеленский уволил Сырского».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне СМИ распространили информацию об отставке Сырского. Сообщалось, что Зеленский рассматривает на этот пост кандидатуру командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
На Украине продолжается политический кризис, связанный с отставкой Федорова после конфликта с Сырским.