Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Ушаков сообщил о постоянном контакте Лантратовой с аппаратом Меланьи Трамп
Кремль: Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред России при ООН обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек и поддержке Западом этой линии.
В среду сообщалось, что ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью, которые были расстреляны по пути в город.