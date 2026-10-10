Ушаков сообщил о постоянном контакте Лантратовой с аппаратом Меланьи Трамп

Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России на американский и мировой рынки.

По его словам, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

«Еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн тонн», – написал Трамп .

Трамп пообещал, что цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям России и США.

«Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа.

В четверг представитель Кремля отказался заранее раскрывать повестку предстоящей беседы.

В понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.