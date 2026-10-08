Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек
Полянский назвал бесчеловечной медиакампанию Киева вокруг Алешек
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины и их спонсоры ведут циничную медиакампанию, пытаясь переложить на Москву вину за гуманитарный кризис в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.
Украина и западные страны пытаются переложить на Россию ответственность за тяжелое положение мирных жителей в прифронтовом городе Алешки, умалчивая о преступлениях украинских военных, передает РИА «Новости».
«Продолжается и циничная, совершенно отвратительная и бесчеловечная медиакампания Киева и его спонсоров по поводу ситуации в прифронтовом городе Алешки Херсонской области. Напомню: Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться его почти 2000 жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета организации.
По его словам, Еврокомиссия лицемерно призывает Москву обеспечить эвакуацию и гуманитарный доступ в город, тогда как мирные жители гибнут от поставляемых Киеву европейских снарядов. Дипломат добавил, что в Брюсселе при этом не говорят о дистанционном минировании дорог украинскими военными и целенаправленных обстрелах людей, отправляющихся за продуктами питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек со стороны украинских войск.
В воскресенье украинские военные заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под этим населенным пунктом.
В прошлом месяце Полянский пообещал показать в ОБСЕ скрываемые западными странами факты.