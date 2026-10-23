Глава Минфина Израиля анонсировал масштабную операцию на Западном берегу

Власти Израиля назвали неизбежной крупную военную операцию на Западном берегу

Tекст: Мария Иванова

Смотрич, активно продвигающий строительство еврейских поселений и выступающий против создания палестинского государства, сделал это заявление после теракта в Хевроне, передает РИА «Новости».

«Масштабная военная операция в Иудее и Самарии с целью ликвидации Палестинской автономии, разоружения и уничтожения террористов неизбежна. Точно так же, как это было сделано в Газе и Ливане», – заявил Смотрич.

По мнению главы ведомства, сроки проведения операции должны определяться исходя из приоритетов в отношении сектора Газа, Ливана и Ирана. Министр отметил необходимость сделать этот шаг одним из первых требований к следующему израильскому правительству.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух неизвестных, устроивших стрельбу в районе Хеврона, в результате которой пострадали пять человек. Власти классифицировали нападение как теракт. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным блокировать Хеврон и подготовиться к изоляции всего Западного берега реки Иордан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке армии к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

Летом израильский министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать аннексию Западного берега реки Иордан.

Ранее глава правительства Израиля пообещал продолжить нанесение ударов по противникам государства на всех фронтах.