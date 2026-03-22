Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам»

Tекст: Катерина Туманова

Премьер-министр Израиля назвал субботний вечер «очень трудным в кампании за наше будущее» после того, как в результате ракетного удара, предположительно, Ирана в южном городе Арад были ранены десятки человек.

Нетаньяху заявил, что поговорил с мэром Арада после разговора с мэром Димоны, где в результате иранского ракетного удара пострадали более 30 человек, и призвал министерства «оказать всю необходимую помощь», пишет Times of Israel.

«Мы будем и впредь решительно наносить удары по нашим врагам на всех фронтах», – добавил Нетаньяху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека.