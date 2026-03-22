В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.8 комментариев
Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботнем обращении пообещал продолжать «наносить удары по врагам на всех фронтах» после того, как десятки человек пострадали в «очень тяжелый вечер» на юге страны.
Премьер-министр Израиля назвал субботний вечер «очень трудным в кампании за наше будущее» после того, как в результате ракетного удара, предположительно, Ирана в южном городе Арад были ранены десятки человек.
Нетаньяху заявил, что поговорил с мэром Арада после разговора с мэром Димоны, где в результате иранского ракетного удара пострадали более 30 человек, и призвал министерства «оказать всю необходимую помощь», пишет Times of Israel.
«Мы будем и впредь решительно наносить удары по нашим врагам на всех фронтах», – добавил Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека.