В Израиле обстреляли район ядерного центра в Димоне

Около 20 человек получили травмы при ракетном обстреле Димоны в Израиле

Tекст: Мария Иванова

В ходе ракетного обстрела, произошедшего в районе города Димона на юге Израиля, пострадали около 20 человек, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля, передает РИА «Новости». Инцидент произошел неподалеку от ядерного исследовательского центра.

«В связи с обстрелом Государства Израиль в районе Димоны бригады MDA оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим ранения от осколков, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок», – говорится в официальном сообщении.

Среди раненых оказался десятилетний ребенок, который получил осколочные ранения средней тяжести.

До этого армия Израиля зафиксировала ракетные пуски из Ирана, после чего на юге страны прозвучала сирена воздушной тревоги. По данным СМИ, в результате обстрела в районе Димоны были обнаружены фрагменты ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наканунем сигнал воздушной тревоги прозвучал в районе ядерного центра Димоны после ракетного обстрела со стороны Ирана.

До этого в результате ночного удара по Тель-Авиву погибли мужчина и женщина.