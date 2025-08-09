  • Новость часаПутин обсудил по телефону с Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом
    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    Эксперт объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    8 комментариев
    9 августа 2025, 18:10 • Новости дня

    Командир спецназа «Хезболлах» погиб при ударе израильского БПЛА

    Командир спецназа «Хезболлах» убит при атаке израильского беспилотника в Ливане

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара израильского беспилотника на юге Ливана ликвидирован командир спецназа шиитской группировки, его автомобиль уничтожен ракетами.

    Израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Айтарун – Айната на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

    В машине находился Хади Али Ханафир, командир подразделения специального назначения «Радван» из состава «Хезболлах». Аппарат выпустил по цели три ракеты, полностью уничтожив транспортное средство.

    Погибший являлся одним из руководителей вооруженного крыла шиитского движения и не раз становился мишенью покушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экс-генерал заявил о военной готовности «Хезболлы» к новому противостоянию.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    23 комментария

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    Комментарии (49)
    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    23 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    Комментарии (17)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (15)
    9 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвигаются в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    «В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

    Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

    «Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

    «В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

    В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на журналистов, работавших над материалом для программы «Вести. Москва» в столице.

    В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает ТАСС.

    Следствие установило, что 5 августа 2025 года сотрудники программы «Вести. Москва» снимали сюжет о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время работы на съемочную группу напала соседка героини программы.

    По данным следователей, нападавшая несколько раз толкнула журналистов и нанесла удары одному из корреспондентов.

    В апреле на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице.

    В июне в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ».

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 09:56 • Новости дня
    Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта, в частности, выразил готовность работать над соглашением.

    О смене позиции Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине сообщил Bloomberg, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что ранее Зеленский был категорически против каких-либо территориальных уступок, настаивая на полном выводе российских войск и выплате репараций.

    Однако ситуация изменилась после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в пятницу. По информации Bloomberg, Трамп заявил, что Зеленский теперь готов работать над заключением соглашения по конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках решения украинского вопроса.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Зеленский может покинуть Украину, а для большинства граждан такой возможности нет.

    Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.

    Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

    Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Комментарии (5)
    9 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие украинской армии, передавшие координаты заградотрядов, покинули свои позиции и скрылись в Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее передали российской стороне координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эти военнослужащие бежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области.

    В сообщении уточняется: «Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области». Дополнительные детали по численности дезертиров или дальнейшей их судьбе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области.

    Комментарии (6)
    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    23 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов сообщил о планах Александра Овечкина провести прощальный матч после окончания своей хоккейной карьеры.

    «В прощальном матче Овечкина, конечно, все хотят принять участие. Но там уж будем смотреть и ждать от него приглашения, и когда этот матч еще состоится», – сказал Зарипов, передает ТАСС.

    Он также отметил, что многое будет зависеть от того, как для Овечкина сложится следующий сезон в НХЛ. Зарипов выразил надежду, что после завершения карьеры Овечкин действительно организует прощальный матч и пригласит на него всех хоккеистов, с которыми одерживал победы в различных турнирах.

    Ранее Овечкин сообщил об отсутствии планов по продлению контракта с «Вашингтоном». Российский форвард стал рекордсменом НХЛ по заработанным за карьеру деньгам.

    Комментарии (8)
    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    9 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике

    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейцы не желают прекращения боевых действий и бесконечно ведут разговоры о несуществующих угрозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в Британии состоится экстренный саммит европейских союзников с участием представителей Украины и США.

    «Европейцы настроены очень агрессивно и, на мой взгляд, не желают прекращения боевых действий. Наоборот – они усиленно подталкивают Украину к продолжению этих действий и бесконечно ведут разговоры об угрозах, которые существуют только в их сознании», – считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    Реакцию европейцев на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа эксперт назвал проявлением мрачной политической философии: «Непонятно, что они будут делать с этой философией. Это может создать большие проблемы в установлении мира не только на Украине, но и вообще в деле налаживания мирового порядка, при котором существовали бы определенные гарантии безопасности. Страны Запада настроены крайне агрессивно и неконструктивно».

    По прогнозу эксперта, планируемые на самое ближайшее время экстренные консультации в Британии с участием высокопоставленных чиновников нескольких европейских стран, а также из Украины и США не приведут к каким-то новым результатам.

    Встреча на Аляске – это своего рода удар по позициям ЕС и Украины, которые всеми силами пытаются втиснуться в диалог Москвы и Вашингтона. Но, как показывают действия Трампа, европейцы окончательно теряют голос и субъектность в обсуждении вопросов глобального уровня.

    «Ничего кроме заклинаний о том, что надо усиливать давление на Россию, на встрече в Британии сказано не будет. Честно говоря, европейцы находятся в политическом тупике. Поэтому я не уверен, что западным странам удастся сохранить полное единство. Не все хотят ссориться с США во что бы то ни стало и создавать ситуацию, при которой главным препятствием на пути к прекращению конфликта будет позиция Западной Европы и науськиваемая ею Украина», – полагает спикер.

    Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

    По сведениям портала, Украина и ряд европейских стран в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения России о прекращении огня, не принимая во внимание их позицию.

    Идея встретиться в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние дни.

    О «долгожданной встрече» с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил накануне вечером. В Кремле подтвердили, что лидеры планируют встретиться на Аляске 15 августа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться в США.

    Кроме обсуждения долгосрочного урегулирования украинского конфликта лидеры могут обсудить экономические интересы России и США, перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

    Комментарии (7)
    8 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов

    @ Natalia Shakhanova/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина пополнили список иноагентов после обвинений в распространении недостоверной информации о России.

    Минюст включил Мовчана и Мысину в перечень иностранных агентов, передает ТАСС.

    Ведомство сообщило, что они размещали недостоверные сведения о решениях и политике органов власти России, а также публиковали недостоверную информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил РФ. Оба признанных иноагентами лица проживают за пределами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минюст расширил перечень иностранных агентов, включив в него Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева. А Росфинмониторинг внес Романа Колезева в перечень экстремистов и террористов.

    Комментарии (5)
    9 августа 2025, 04:04 • Новости дня
    Дачникам пригрозили уголовным делом за выращивание могильника
    @ R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гармала обыкновенная, известная как могильник, попала в перечень содержащих наркотические или психотропные вещества растений, поэтому умышленное или случайное выращивание на дачном участке десяти и более кустов может грозить уголовным наказанием.

    Выращивание более десяти кустов этого растения на дачном участке теперь считается крупным размером и карается по статье 231 УК России, предусматривающей до двух лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

    За выращивание от ста кустов могильника предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

    Если у дачника найдут менее десяти кустов, ответственность наступает по КоАП: штраф от трех до пяти тыс. рублей или административный арест до 15 суток для граждан, для юридических лиц – штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

    Также в перечень запретных растений попали ипомея трехцветная и турбина щитковидная, для которых действуют такие же правила.

    Могильник является ядовитым дикорастущим многолетним растением, в цветке которого содержатся алкалоиды. В России встречаются два из шести его видов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Бурякова предупреждала садоводов и дачников о штрафах до 300 тыс. рублей за розы и мимозы на участках, вплоть до уголовной ответственности.

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 11:26 • Новости дня
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров России и США подчеркивает исключительность формата «один на один» без участия посредников или третьих стран, отметил политолог Федор Лукьянов.

    Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

    «Точка, удаленная от «третьих сторон», – Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко. То есть, по сути, одна на одну (Россия и Америка), точнее один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену», – отметил он.

    «Символический смысл как раз в отсутствии посредников, гранды, мол, сами решают», – добавил эксперт.

    По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один». Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

    «В общем, антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и предполагает серьезность намерений. Гарантий успеха это, понятное дело, не дает, но и на имитацию не похоже», – заметил Лукьянов.

    23 комментария

    Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Комментарии (8)
    Главное
    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана
    Пашинян заявил о возможных инвестициях России в железную дорогу
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    Эксперт заявил о пересмотре Трампом политики в отношении России
    МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в ограблении почты в Москве
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Российские атлеты смогли доказать поступление мельдония через коровье молоко

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не отлько Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

