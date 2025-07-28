Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.2 комментария
Экс-генерал заявил о военной готовности «Хезболлы» к новому противостоянию
После устранения уязвимостей, выявленных в предыдущих столкновениях, «Хезболла» завершает укрепление своего военного потенциала с особым акцентом на скрытность от израильской разведки, заявил ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
По его словам, ливанское движение «Хезболла» завершает восстановление своего военного потенциала для отражения возможной атаки Израиля, передает РИА «Новости». Аюб отметил, что процесс восстановления тщательно скрывается от израильской разведки, и теперь организация перешла к стадии окончательной готовности.
Аюб заявил: «Похоже, что «Хезболла» сегодня завершает финальный этап восстановления своего вооруженного потенциала, тщательно скрывая процесс от израильской разведки... Единственное, чего не хватает, – это решения о назначении «часа икс» в рамках продуманного плана, цель которого – остановить израильские провокации, не втягиваясь в масштабную войну, если только сам Тель-Авив ее не навяжет».
По мнению эксперта, «Хезболла» больше не намерена оставлять без ответа акции целенаправленных убийств и разрушения в приграничных районах и южных кварталах Бейрута, поскольку ситуация стала тяжелым моральным и общественным бременем.
Аюб подчеркнул, что требование о разоружении «Хезболлы» на фоне обстрелов при отсутствии у ливанского государства собственных средств обороны невозможно и сравнимо с передачей контроля над страной противнику. Он отметил, что пример алавитов в Сирии для «Хезболлы» служит напоминанием о необходимости сохранять вооружение как гарантию безопасности, особенно в условиях нестабильности и внешних угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» к северу от Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу». «Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану.