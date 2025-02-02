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Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей на Рублевке
Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома на Рублевке
Из коттеджа на Рублевке, принадлежащего гражданину Саудовской Аравии, злоумышленники похитили часы и драгоценности стоимостью 30 млн рублей после просмотра недвижимости под видом покупателей, сообщили СМИ.
Как пишет Mash, супруга гражданина Саудовской Аравии продавала их коттедж на Рублевке, за недвижимость пара планировала выручить 400 млн рублей. Неизвестные совершили ограбление коттеджа. Воры представились потенциальными покупателями, пришли на просмотр недвижимости и после их ухода обнаружилось, что из дома пропали дорогие часы и драгоценности на сумму 30 млн рублей, передает Газета.Ru.
Позже, когда хозяев не было дома, неизвестные лица срезали замки и отключили электричество в доме. Вызванные супругами специалисты обнаружили в помещениях скрытые прослушивающие устройства.
Супруга бизнесмена из Саудовской Аравии высказала предположение о возможной причастности к краже ее бывшего возлюбленного. Она считает, что именно он мог быть наводчиком злоумышленников.
Напомним, в мае неизвестный обокрал жилье депутата Госдумы и экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных, его супруга обнаружила пропажу колец, сережек и других украшений с бриллиантами и драгоценными камнями.
В июле в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей. Источник сообщил, что нападение совершено на дом экс-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.