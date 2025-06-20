Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?2 комментария
Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу»
Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» из-за поддержки Ирана
Израильский министр обороны Исраэль Кац предостерег ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от любых враждебных действий против Израиля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил ливанское движение «Хезболла» о жестком ответе в случае поддержки Ирана, передает ТАСС.
По его словам, если организация совершит какие-либо враждебные действия против Израиля по указанию Ирана, то может быть уничтожена.
Кац отметил, что генеральный секретарь «Хезболла» Наим Касем не делает выводов из судьбы своих предшественников и продолжает угрожать Израилю. Он заявил, что советует «ливанскому сателлиту» проявлять осторожность, и помнить о том, что терпение Израиля в отношении террористических угроз иссякло.
Министр подчеркнул, что в случае террористических актов со стороны «Хезболла» организация прекратит свое существование.
Ранее ливанская группировка «Хезболла» заявила, что ответственность за атаку Израиля на Иран несут США.
Эксперты анализировали, кто и почему может победить в войне между Израилем и Ираном.