Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» из-за поддержки Ирана

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил ливанское движение «Хезболла» о жестком ответе в случае поддержки Ирана, передает ТАСС.

По его словам, если организация совершит какие-либо враждебные действия против Израиля по указанию Ирана, то может быть уничтожена.

Кац отметил, что генеральный секретарь «Хезболла» Наим Касем не делает выводов из судьбы своих предшественников и продолжает угрожать Израилю. Он заявил, что советует «ливанскому сателлиту» проявлять осторожность, и помнить о том, что терпение Израиля в отношении террористических угроз иссякло.

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Министр подчеркнул, что в случае террористических актов со стороны «Хезболла» организация прекратит свое существование.

Ранее ливанская группировка «Хезболла» заявила, что ответственность за атаку Израиля на Иран несут США.

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