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    Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    @ US Navy/Global Look Press

    20 июня 2025, 09:16 Мнение

    Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    Александр Тимохин Александр Тимохин

    журналист

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    Решающую роль в успехе первого удара Израиля по Ирану сыграли диверсионные группы, массово действовавшие в Иране и применившие против систем ПВО этой страны компактные управляемые ракеты и ударные БПЛА, похожие на те, которые применяют друг против друга российская армия и ВСУ.

    Но и израильская авиация проявила себя очень хорошо. Иран располагал большим количеством систем ПВО, которые позволяли ему действовать так же, как действует ПВО Украины – то есть обнаруживать воздушные цели пассивными, неизлучающими средствами, не обнаруживая себя, а РЛС применять только при непосредственно стрельбе зенитной ракетой.

    ВВС Израиля не просто уничтожили большую часть этих комплексов за считанные десятки часов, но еще и сделали это без потерь. С учетом того, что от аэродромов базирования ВВС Израиля до районов боевого применения более 1500 километров, а между Израилем и Ираном надо преодолеть воздушное пространство двух стран с дозаправкой каждого ударного самолета в воздухе, результаты боевого применения авиации Израиля не могут не впечатлять.

    Израиль показывает, что могут высокотехнологичные ВВС, которые готовились к реальной войне с максимальным напряжением сил и ресурсов. Иран же тяготел к пропаганде своей военной мощи, парадам, красивым картинкам с ракетными системами и пафосным заявлениям высших офицеров. В какой-то момент принцип «казаться, а не быть» оказался доминирующим в иранском военном строительстве. В результате, столкнувшись с противником, который реально готовился воевать, Иран пропустил удар.

    Происходящее также выглядит уроком для тех, кто думает, что пилотируемая авиация свое отлетала. Как видим – это мнение глубоко ошибочно.

    Но из схемы боевого применения израильских ВВС следует и первая их уязвимость в случае с Ираном. Это самолеты-заправщики, без которых израильская операция была бы просто невозможна.

    Заправщик – это большой и уязвимый самолет, который нельзя спрятать в первом попавшемся ангаре. Индустрия покупки спутниковых фото, наличие технических возможностей получить такие фото из Китая и остающиеся у Ирана баллистические ракеты могут быть использованы именно против заправщиков.

    А теперь о том, что осталось за кадром. Во-первых, США уже участвуют в этой войне. Точность ударов Израиля такова, что обеспечить это может только одна страна в мире. Только у США есть возможность собрать первичные данные по всем абонентам мобильных сетей и либо обработать их самим, вычислив нужные контакты и установив слежку за людьми-целями онлайн, либо слить эту базу Израилю для обработки. Но сбор могут сделать только американцы.

    У них же имеются системы космической разведки, позволяющие отслеживать обстановку в режиме реального времени, передавая эти данные тому, кому считают нужным. Кроме того, США непосредственно занимаются поражением иранских ракет и БПЛА вне иранской территории.

    Сейчас США приступили к поддержке израильского нападения. Идет наращивание сил тактической авиации и переход авианосцев на расстояние, с которого их самолеты смогут наносить удары по Ирану вместе с израильскими. Скорее всего, вступление в войну США – это вопрос нескольких дней.

    Во-вторых, сработал фактор так называемых сайяним. Сайяним (от англ. sayanim, на иврите – «помощники», ассистенты, ед. sayan, мн. sayanim) – секретная международная сеть добровольных агентов Израиля, управляемая оперативными подразделениями «Моссада». Это евреи, в обычных условиях сохраняющие лояльность стране пребывания, но по команде готовые предоставить содействие «Моссаду» или другой израильской спецслужбе, не задавая лишних вопросов.

    Саянов, как правило, не привлекают к оперативной работе в силу отсутствия у них подготовки. Их задачи проще – например, арендовать гараж, найти и купить автомобиль, обеспечить каким-то незнакомым для него людям место проживания, соответствующее заданным критериям, и т. д. Теоретически им могут поручаться и более сложные задачи, если офицер-куратор посчитает, что это того стоит.

    В 1990 году в Канаде вышла книга By Way of Deception («На пути обмана») отставного офицера «Моссада» Виктора Островского (в соавторстве с канадской журналисткой Клэр Хой), который занимался работой с сайяним. По его утверждению, в Лондоне в 80-х «Моссад» имел 7000 сайяним.

    Вербовкой саянов занимаются сионистские организации. В Иране антисемитизм официально осуждается, а в парламенте у еврейского меньшинства есть два резервных места. Еврейская диаспора в Иране до сих пор существует, однако официально на рубеже 2000-х годов произошел обвал ее численности – с десятков тысяч до тысяч человек. Тем не менее этот обвал не сопровождался сокращением присутствия евреев в общественной жизни, что может говорить об уходе значительной части еврейской общины Ирана в тень. Было бы неправильно огульно обвинять всех евреев в работе на израильские спецслужбы, но и отрицать фактор сайяним как малозначимый нельзя, причем не только в случае с Ираном.

    Удар по Ирану с размещением больших контингентов израильского спецназа на иранской территории, с развертыванием вблизи военных объектов беспилотников и систем ракетного оружия, с откровенным провалом иранской контрразведки без сайяним точно не обошелся.

    Однако при всей эффектности израильского нападения оно больше ошеломляющее, чем смертельное. Более того, есть основания считать, что через короткое время, в считанные недели, Израиль столкнется с нехваткой высокоточного оружия. Далее Израиль может получить некоторые запасы высокоточного оружия из США, но и у американцев они не бесконечные.

    Сейчас Израиль занимается тем, что держит под ударами выходы из подземных ракетных баз, не давая иранцам вывести из-под завалов пусковые установки и применить их по Израилю. Сколько Израиль сможет это делать, неизвестно, но точно не вечно.

    Дальнейший ход войны во многом зависит от политической воли иранского руководства и степени его контроля над населением. В прошлый раз Иран воевал без малого девять лет. Такой длительной войны Израиль не выдержит. Ответные удары Ирана уже подорвали моральное состояние израильского населения, хотя критического ущерба не нанесли.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    9 комментариев

    Все может изменить прямое вмешательство в конфликт США. Тогда количество ударов по Ирану может вырасти до 600-700 в сутки и оставаться на таком уровне длительное время. Здесь опять многое будет зависеть от политической воли – ракеты, которые не долетают до Израиля, но долетают до американских баз в регионе, у Ирана есть.

    С другой стороны, достать американские авианосцы иранцам нечем, как и базу на острове Диего-Гарсия, с которой США, если они вступят в войну, будут применять бомбардировщики. Впрочем, если воля населения к сопротивлению будет сломлена, а восстановить управление иранцам не удастся, то перспективы этой страны окажутся крайне печальными.

    Нужно учитывать и риск применения США или Израилем тактического ядерного оружия. К сожалению, вероятность его использования не нулевая. Одно только убийство всех переговорщиков по ядерной программе с иранской стороны говорит само за себя, как и требование Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана.

    Таким образом, перед нами конфликт, исход которого в настоящее время не предрешен, а чаша весов в любой момент может склониться в любую сторону. Его итоги могут радикально повлиять на судьбу и Израиля, и Ирана, и эти результаты мы можем увидеть в самое ближайшее время.

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