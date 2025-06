Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

Решающую роль в успехе первого удара Израиля по Ирану сыграли диверсионные группы, массово действовавшие в Иране и применившие против систем ПВО этой страны компактные управляемые ракеты и ударные БПЛА, похожие на те, которые применяют друг против друга российская армия и ВСУ.

Но и израильская авиация проявила себя очень хорошо. Иран располагал большим количеством систем ПВО, которые позволяли ему действовать так же, как действует ПВО Украины – то есть обнаруживать воздушные цели пассивными, неизлучающими средствами, не обнаруживая себя, а РЛС применять только при непосредственно стрельбе зенитной ракетой.

ВВС Израиля не просто уничтожили большую часть этих комплексов за считанные десятки часов, но еще и сделали это без потерь. С учетом того, что от аэродромов базирования ВВС Израиля до районов боевого применения более 1500 километров, а между Израилем и Ираном надо преодолеть воздушное пространство двух стран с дозаправкой каждого ударного самолета в воздухе, результаты боевого применения авиации Израиля не могут не впечатлять.

Израиль показывает, что могут высокотехнологичные ВВС, которые готовились к реальной войне с максимальным напряжением сил и ресурсов. Иран же тяготел к пропаганде своей военной мощи, парадам, красивым картинкам с ракетными системами и пафосным заявлениям высших офицеров. В какой-то момент принцип «казаться, а не быть» оказался доминирующим в иранском военном строительстве. В результате, столкнувшись с противником, который реально готовился воевать, Иран пропустил удар.

Происходящее также выглядит уроком для тех, кто думает, что пилотируемая авиация свое отлетала. Как видим – это мнение глубоко ошибочно.

Но из схемы боевого применения израильских ВВС следует и первая их уязвимость в случае с Ираном. Это самолеты-заправщики, без которых израильская операция была бы просто невозможна.

Заправщик – это большой и уязвимый самолет, который нельзя спрятать в первом попавшемся ангаре. Индустрия покупки спутниковых фото, наличие технических возможностей получить такие фото из Китая и остающиеся у Ирана баллистические ракеты могут быть использованы именно против заправщиков.

А теперь о том, что осталось за кадром. Во-первых, США уже участвуют в этой войне. Точность ударов Израиля такова, что обеспечить это может только одна страна в мире. Только у США есть возможность собрать первичные данные по всем абонентам мобильных сетей и либо обработать их самим, вычислив нужные контакты и установив слежку за людьми-целями онлайн, либо слить эту базу Израилю для обработки. Но сбор могут сделать только американцы.

У них же имеются системы космической разведки, позволяющие отслеживать обстановку в режиме реального времени, передавая эти данные тому, кому считают нужным. Кроме того, США непосредственно занимаются поражением иранских ракет и БПЛА вне иранской территории.

Сейчас США приступили к поддержке израильского нападения. Идет наращивание сил тактической авиации и переход авианосцев на расстояние, с которого их самолеты смогут наносить удары по Ирану вместе с израильскими. Скорее всего, вступление в войну США – это вопрос нескольких дней.

Во-вторых, сработал фактор так называемых сайяним. Сайяним (от англ. sayanim, на иврите – «помощники», ассистенты, ед. sayan, мн. sayanim) – секретная международная сеть добровольных агентов Израиля, управляемая оперативными подразделениями «Моссада». Это евреи, в обычных условиях сохраняющие лояльность стране пребывания, но по команде готовые предоставить содействие «Моссаду» или другой израильской спецслужбе, не задавая лишних вопросов.

Саянов, как правило, не привлекают к оперативной работе в силу отсутствия у них подготовки. Их задачи проще – например, арендовать гараж, найти и купить автомобиль, обеспечить каким-то незнакомым для него людям место проживания, соответствующее заданным критериям, и т. д. Теоретически им могут поручаться и более сложные задачи, если офицер-куратор посчитает, что это того стоит.

В 1990 году в Канаде вышла книга By Way of Deception («На пути обмана») отставного офицера «Моссада» Виктора Островского (в соавторстве с канадской журналисткой Клэр Хой), который занимался работой с сайяним. По его утверждению, в Лондоне в 80-х «Моссад» имел 7000 сайяним.

Вербовкой саянов занимаются сионистские организации. В Иране антисемитизм официально осуждается, а в парламенте у еврейского меньшинства есть два резервных места. Еврейская диаспора в Иране до сих пор существует, однако официально на рубеже 2000-х годов произошел обвал ее численности – с десятков тысяч до тысяч человек. Тем не менее этот обвал не сопровождался сокращением присутствия евреев в общественной жизни, что может говорить об уходе значительной части еврейской общины Ирана в тень. Было бы неправильно огульно обвинять всех евреев в работе на израильские спецслужбы, но и отрицать фактор сайяним как малозначимый нельзя, причем не только в случае с Ираном.

Удар по Ирану с размещением больших контингентов израильского спецназа на иранской территории, с развертыванием вблизи военных объектов беспилотников и систем ракетного оружия, с откровенным провалом иранской контрразведки без сайяним точно не обошелся.

Однако при всей эффектности израильского нападения оно больше ошеломляющее, чем смертельное. Более того, есть основания считать, что через короткое время, в считанные недели, Израиль столкнется с нехваткой высокоточного оружия. Далее Израиль может получить некоторые запасы высокоточного оружия из США, но и у американцев они не бесконечные.

Сейчас Израиль занимается тем, что держит под ударами выходы из подземных ракетных баз, не давая иранцам вывести из-под завалов пусковые установки и применить их по Израилю. Сколько Израиль сможет это делать, неизвестно, но точно не вечно.

Дальнейший ход войны во многом зависит от политической воли иранского руководства и степени его контроля над населением. В прошлый раз Иран воевал без малого девять лет. Такой длительной войны Израиль не выдержит. Ответные удары Ирана уже подорвали моральное состояние израильского населения, хотя критического ущерба не нанесли.

На ваш взгляд Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу? Да, уже создал

Да, создаст в ближайшее время

Да, создаст, но не скоро

Да, но не сможет создать

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Все может изменить прямое вмешательство в конфликт США. Тогда количество ударов по Ирану может вырасти до 600-700 в сутки и оставаться на таком уровне длительное время. Здесь опять многое будет зависеть от политической воли – ракеты, которые не долетают до Израиля, но долетают до американских баз в регионе, у Ирана есть.

С другой стороны, достать американские авианосцы иранцам нечем, как и базу на острове Диего-Гарсия, с которой США, если они вступят в войну, будут применять бомбардировщики. Впрочем, если воля населения к сопротивлению будет сломлена, а восстановить управление иранцам не удастся, то перспективы этой страны окажутся крайне печальными.

Нужно учитывать и риск применения США или Израилем тактического ядерного оружия. К сожалению, вероятность его использования не нулевая. Одно только убийство всех переговорщиков по ядерной программе с иранской стороны говорит само за себя, как и требование Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана.

Таким образом, перед нами конфликт, исход которого в настоящее время не предрешен, а чаша весов в любой момент может склониться в любую сторону. Его итоги могут радикально повлиять на судьбу и Израиля, и Ирана, и эти результаты мы можем увидеть в самое ближайшее время.