  • Новость часаУстановлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Возможна ли морская блокада России
    Правда и победа
    24 июня 2024, 12:12 Мнение

    Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    Александр Тимохин Александр Тимохин

    журналист

    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС
    Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником в России, погибшим от рук ваххабитов
    Отец погибшей под Севастополем девочки: Буду мстить за каждого убитого ребенка
    Революция, которую не заметили. В России начал меняться социальный уклад

    На Западе горячие головы периодически поднимают вопрос морской блокады России. Пока это просто разговоры, однако к ним стоит отнестись более чем серьезно – хотя бы потому, что реализация такой угрозы может стать серьезным вызовом для нашей страны.

    Сначала 14 июня об этом упомянул министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил: «Нужно охотиться за всем – деньгами, нефтью, остановить газ, корабли, всё, что позволяет работать российской военной машине».

    Могут ли британцы реализовать свои угрозы? Существует ряд экономических способов создать проблемы российскому судоходству. Например, лишая порты, принимающие суда с нашими грузами, судового трафика из лояльных Западу стран. Есть даже похожий прецедент – в Пакистане в правительственных тендерах указывается, что судно, доставляющее в Пакистан товар, не должно по пути заходить в порты Израиля и Индии. Если пакистанцы увидят нарушение, то товар они примут, но потом не оплатят. Похожие вещи можно делать и в других странах, только вместо Израиля будет Россия. Влияние Запада на такие вещи невелико, но оно есть. Есть возможность подвергнуть санкциям активы компаний, принимающих российские суда в своих портах, и другие подобные методы.

    Наконец есть силовой метод – захват судов. Так делали с иранскими танкерами, что вынуждало Иран проводить встречные захваты судов в Персидском заливе. Технически Британия имеет всё необходимое для таких действий, в том числе и соответствующий опыт.

    Эстафету за Кэмероном подхватили датчане. 17 июня министр иностранных дел королевства Ларс Расмуссен заявил, что датские власти рассматривают различные варианты ограничения прохода танкеров с российской нефтью через Балтийское море.

    Дания контролирует проливы, соединяющие Балтийское море с Северным, а следовательно, с открытым океаном. Большой Бельт и Малый Бельт – основные торговые магистрали из Балтийского моря во внешний мир, и они полностью контролируются Данией. Еще один пролив – Эресунн – Дания делит со Швецией. За этими проливами лежит широкий пролив Категгат, омывающий берега Дании и Швеции, и Скагеррак, с датским южным берегом и северным норвежским.

    Через эти проливы проходит треть российского экспорта и подавляющая часть уходящей за рубеж российской нефти.

    Режим прохода проливов определяется Копенгагенской конвенцией 1857 года, требующей от Дании обеспечить свободный проход через проливы. Кроме того, существует статья 282 Версальского мирного договора от 1919 года, в котором страны-победительницы Германии (Дании среди подписантов не было) и сама Германия обязуются выполнять положения этой Конвенции, но только в вопросах, касающихся подписантов договора, в число которых Россия не входит. С юридической точки зрения это слабые ограничивающие факторы. Прецеденты, когда судоходство через проливы ограничивалось, имеются.

    Дания может формально ничего не блокировать, но потребовать от всех проходящих судов страховки, которые нашим судам недоступны, или соответствия судов тем или иным экологическим нормам, которым наши суда могут не соответствовать. Наконец можно пойти силовым путем и арестовывать часть судов за якобы нарушения, вплоть до подброса на борт наркотиков или оружия.

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Они легко и с радостью вписываются в антироссийские начинания. Именно на их территории развертывались американские военные водолазы незадолго до подрыва трубопроводов системы «Северный поток».

    Во время Второй мировой примерно каждый 300-й датский мужчина вступил в войска СС и отправился воевать в СССР, причем абсолютно добровольно. В боях с Красной армией в составе войск СС погибло больше датчан, чем в датском Сопротивлении и датской армии во время немецкого вторжения, вместе взятых. А сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    С одной стороны, не стоит пускаться в излишний алармизм – ни завтра, ни послезавтра никакой блокады не будет. И потому, что риски для Запада велики, и потому, что Запад и сам пока потребляет российскую нефть. Но систематическое упоминание возможности блокады политиками разных стран, начавшееся еще до СВО, прямо указывает на то, что идеи такие на Западе прорабатываются.

    Это, в свою очередь, ставит перед Россией вопрос о превентивных мерах по недопущению блокады. Для разных форм блокады (экономической, силовой) нужны разные комплексы превентивных и ответных мер, которые будет реализовать непросто. Но зато мы предупреждены заранее.

    К тому же у нас нет выбора. Свободу судоходства российских танкеров мы обязаны обеспечить. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Среди напавших на Дагестан террористов оказались сыновья чиновника
    ВСУ бросили позиции на западе Красногоровки
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе
    ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ
    Литва разочарована нежеланием ЕС полностью разорвать отношения с Грузией
    В Абхазии задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе с Россией
    Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС

    Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор зависит от американских ракет

    «Песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками». Такими словами очевидцы описывают подробности трагедии, произошедшей в воскресенье на пляже под Севастополем: ВСУ нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, есть погибшие и раненые. Перед нами «терроризм в классическом понимании», говорят эксперты и указывают, кто и как за это должен быть наказан и как устранить в дальнейшем эту угрозу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как часть Германии сохранила особые чувства к России

    Германия оказалась расколотой. Как показали выборы в Европарламент, политические предпочтения граждан разделились по бывшей границе между ФРГ и ГДР. Свою роль в расколе играют ностальгия восточных немцев по советским временам, культурные традиции Пруссии, а также иные взгляды на религию и специфический опыт взаимодействия с русскими, который старшие поколения передают подрастающим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............