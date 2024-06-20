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    20 июня 2024, 09:00 • Экономика

    Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций

    Неожиданное укрепление рубля невыгодно экономике России

    Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Валютный рынок России переживает определенный «санкционный шок». Только вместо ослабления рубль показывает неожиданное укрепление. Ситуация начала напоминать 2022 год, когда рубль сильно укрепился после начала СВО на Украине. Вот только в планах экономического блока страны на этот год такого не было. Почему рубль стал так быстро укрепляться?

    На этой неделе отмечается резкий разворот в сторону укрепления рубля. Он вырос почти на 9% к прошлой неделе, вернувшись к уровню июня 2023 года. И это стало неожиданно для рынка и правительства. Официальный курс доллара, который теперь Банк России устанавливает по внебиржевым сделкам, составил на 19 июня 87,03 рубля за единицу американской валюты (укрепление на 2,3% только за один день). Курс юаня на Мосбирже в среду упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года.

    Такое быстрое укрепление рубля напоминает 2022 год. Почему это происходит и идет ли это на благо экономике?

    «Традиционно курс рубля сильно зависит от нескольких факторов: сальдо торгового баланса РФ, операций на открытом рынке со стороны Минфина и ЦБ, российских экспортеров, которых обязали репатриировать валютную выручку, а также денежно-кредитной политики Центробанка. Это фундаментальные показатели, которые работают вне зависимости от того, где торгуется рубль – на биржевом или внебиржевом рынке. В мае и начале июня мы видели стабильный и даже укрепляющийся курс рубля именно на основе позитива в вышеуказанных факторах», – отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Однако в десятых числах июня рубль начал показывать новую волну незапланированного укрепления. «Важную роль здесь сыграла приостановка переводов за рубеж в долларах и евро последними зарубежными банками, которые до этого работали в России и могли проводить операции по выводу твердой валюты и по платежам через SWIFT», – считает Потавин. Так, Райффайзенбанк с 10 июня прекратил проводить все долларовые переводы клиентов.

    «В итоге вся приходящая в Россию валюта оказывается запертой. При этом спрос на валюту от импортеров сильно упал из-за сложностей с внешними платежами.

    Сейчас мы видим ситуацию, схожую с летом 2022 года, когда из-за санкций значительно просел импорт. Пока масштаб влияния санкций меньше. Но если в 2022-м ухудшились возможности поставок импортных товаров, то сейчас – расчеты по ним»,

    – говорит Потавин. Впрочем, он полагает, что просадка импорта будет временной, и через пару кварталов импорт в Россию все же восстановится.

    Наконец, на рубле сказалась блокировка торговли долларом и евро на Мосбирже. «В итоге на внебиржевом рынке мы видим неадекватное и резкое укрепление рубля. Валюта никому не нужна, поскольку с ней в России ничего невозможно сделать. При этом новые каналы торговли валютой на внебирже еще не слишком отработаны», – говорит эксперт.

    Интересно, что канал вывода валюты из России через USDT (криптовалюта, привязанная к доллару США) сейчас показывает более адекватную стоимость доллара – в районе 89,7–90,2 рубля, замечает Потавин.

    По его мнению, российский валютный рынок, по сути, находится сейчас в состоянии «санкционного шока», когда новые механизмы торговли еще полностью не отрегулированы, при этом спрос на валюту низкий. На внебирже есть проблемы со сделками, банки пока тоже быстро не сообразили, как работать по-новому по переводам за рубеж. Валюта из-за всех этих причин стала активно терять в цене, и ряд участников рынка еще и сбрасывают ее «на всякий случай», заключает Потавин.

    Правительство не закладывало на этот год такое укрепление рубля, оно не вписывается в сценарий бюджета. Минэкономразвития в апреле спрогнозировало значительное падение курса российской валюты. По базовому сценарию, в 2024 году курс рубля должен составить 94,7 рубля за доллар, в 2025 году – 98,6. Этот показатель важен, как и прогнозы по цене на нефть, так как от этого зависят доходы и расходы российского бюджета. При сильном несовпадении прогнозов с реальностью бюджет сталкивается с более сильным дефицитом.

    «Банк России не даст укрепиться рублю чрезмерно, так как от этого напрямую зависит наполнение казны за счет экспортных доходов от продажи сырья и энергоресурсов за рубеж – а это примерно треть бюджета страны»,

      – отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

    Поэтому эксперты полагают, что власти все-таки предпримут меры, чтобы вернуть курс рубля к более комфортному для российской экономики уровню.  

    Например, с июля российский ЦБ может стать из чистого продавца валюты (юани) ее покупателем, то есть выйти на рынок с интервенциями, чтобы избежать чрезмерного укрепления рубля, говорит Потавин.

    Не исключено, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния, считают эксперты инвестбанка SberCIB Investment Research.

    Как вариант, Банк России может установить искусственный курс с опорой на внебиржевой рынок, где сейчас сконцентрированы все сделки по купле-продаже долларов и евро, не исключает Шнейдерман.

    Однако пока ЦБ никак не реагирует. «Видимо, потому, что считает текущее укрепление рубля кратковременным. Плюс к этому значительное ослабление юаня к рублю делает импорт из Китая более дешевым, что может внести позитивный вклад в дело укрощения растущей инфляции в РФ», – говорит Потавин.

    «В целом ситуация сейчас достаточно неопределенная, так как реализовались риски, которые делают долгосрочное прогнозирование курса бессмысленным. К какой модели курса придут финансовые власти на длинном горизонте, сейчас сказать нельзя. На мой взгляд, пока ситуация будет управляемой, курс будет в значительной степени формироваться под влиянием рыночных механизмов», – считает Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global. При этом сейчас в центре внимания именно юань, а курс доллара к рублю потерял значение, фактически это просто кросс-курс через доллар / китайский юань, добавляет эксперт.

    «Т-Инвестиции» понизили прогнозный диапазон курса валютной пары доллар/рубль на второе полугодие 2024 года с 90–95 рублей за доллар до 87–92, сообщается в материале главного экономиста Софьи Донец. Юань ближе к концу года будет стоить около 13 рублей, ожидает Денис Буйволов, аналитик «БКС Мир инвестиций».

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