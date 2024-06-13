Россия оказалась готова к валютным санкциям США

Как санкции США изменят валютный рынок России

Tекст: Ольга Самофалова

Московская биржа в связи с новыми санкциями США объявила накануне вечером о прекращении торгов долларом и евро. Транзакции с валютой перестали проводиться с четверга, 13 июня.

Как теперь меняются правила игры?

Что касается Мосбиржи, то торговля другими инструментами там продолжится, в частности юанем и драгоценными металлами. Убирается лишь торговля валютных пар с долларом США и евро. На таких новостях индекс Мосбиржи с утра начал падать, но игроки рынка акций выкупили большую часть падения. Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 2,5%, это относительно небольшое падение в контексте ситуации. Акции самой биржи на старте торгов улетели почти на 16% вниз, но потом восстановились, и к обеду акции дешевели уже только на 5,5%.

Плюс можно увидеть в том, что санкции были озвучены вечером в нерабочий день – 12 июня. И ЦБ успел до начала торгов 13 июня выпустить несколько важных заявлений, которые помогли успокоить инвесторов. Если бы санкции были озвучены посреди рабочего дня, то определенных панических настроений вряд ли удалось бы избежать.

Как теперь будут проходить сделки с долларом и евро? Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро продолжат проходить на внебиржевом рынке. Определять курс теперь будет ЦБ на основе банковской отчетности и сведений об операциях, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов по состоянию на 15.30 мск. Такой расчет, скорее всего, не будет отличаться от расчетов курсов через Мосбиржу.

Во-первых, по данным регулятора, доля внебиржевого валютного рынка в структуре валютных торгов уже больше половины: в мае она была выше 65%. То есть на биржевом рынке объем сделок по купле-продаже валюты был ниже, чем вне него.

Во-вторых, регулятор заранее готовился к подобному развитию событий и прорабатывал такой сценарий. О том, что США могут запретить торговать долларом и евро на Мосбирже, стало известно не сегодня, а еще год назад. То есть изначально шансы такого сценария были не нулевые. «Резервные расчеты официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже, которые ранее проводил Центробанк, показали, что среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро – 0,03%. Тем самым ЦБ РФ подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Пока участники рынка больше переживают о том, чтобы не произошло паники, которая ведет к хаосу и неопределенности. На Мосбирже первые панические настроения удалось довольно быстро купировать. Среди населения массовой паники тоже удалось избежать. Хотя и отмечались отдельные очереди в банки для обмена валюты, но эта история не приобрела масштабный неконтролируемый характер.

Здесь сыграло важную роль оперативное заявление Банка России почти сразу после заявления США о санкциях:

не только у компаний, но и у российских физических лиц останется возможность покупать и продавать доллары и евро через банки, несмотря на ограничительные меры США. Все средства на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными,

заверил регулятор. То есть каких-либо ограничений на использование доллара и евро вне контура Мосбиржи нет, отмечает Потавин.

Сработали против паники и сами банки, которые 13 июня предприняли меры. Одни банки установили заградительные курсы валюты с большой разницей на продажу и покупку (например, продавали доллары по 140 рублей, а покупали по 40), другие ввели лимиты на обмен валюты, третьи и вовсе закрыли «окошки» на обмен валют.

Однако сейчас время для операций с валютой самое неподходящее. Лучше дождаться времени, когда первые страсти утихнут.

Валютная паника среди населения опасна в целом для всей финансовой системы. Она может выражаться не только в виде огромных очередей в обменниках, двойном курсе, мошенничестве, но и в виде скупки импортной техники и других товаров в магазинах на страхе, что возникнет дефицит импорта. Однако такая ситуация обычно оборачивается потерями для самих же паникеров и для всей экономики. Потому что этот хаос вынуждает ЦБ предпринимать экстренные меры, в первую очередь – резко повышать ключевую ставку, а потом и вводить временные запреты на валютные операции.



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Именно поэтому ЦБ и экономисты успокаивают и рынок, и население, чтобы избежать подобного сценария. «Ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были предсказуемы. Многие аналитики прогнозировали подобное развитие событий, и Центробанк, предвидя этот сценарий, заблаговременно принял необходимые меры для смягчения последствий шага со стороны Запада», – говорит Сергей Календжян, заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС.

Однако при любых изменениях правил игры требуется время на адаптацию. Новые правила, безусловно, увеличат расходы, в данном случае на операции с валютой. При этом в новой реальности, как всегда, будут и проигравшие, и выигравшие.

«Можно ожидать увеличение комиссий и торговых спрэдов между покупкой и продажей. Также повысится роль периферийных валют к рублю в торговых операциях. Стоит отметить, что каналы поставки наличных уже отработаны. Что касается завязки курса, то он будет зависеть от торгового баланса, как в последние месяцы», – говорит Денис Домащенко, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Плеханова.

«Следует ожидать, что ЦБ примет меры по удержанию курса валют в пределах 10–15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции. Полагаю, что Центробанк справится с данной задачей», – считает Календжян.

«В среднем до конца года, по нашему мнению, доллар может колебаться вокруг уровня 89–92 рубля, евро – 95–99 рублей. То есть в целом на наш прогноз эти события не повлияли»,

– заявила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Нестабильная ситуация с курсом рубля по отношению к другим мировым валютам в первое время после введения санкций – это нормально. Курс рубля может падать к одним валютам и расти к другим. Со временем ситуация стабилизируется, когда появятся более прозрачные механизмы отслеживания ситуации. Если обороты торгов валютой сместятся в сторону теневого контура внебиржевого рынка, то очевидно надо ждать снижения прозрачности сделок, расширения спрэдов, роста комиссий и ухудшения ликвидности. Это не несет ничего хорошего экспортерам, импортерам и населению, однако в целом такая валютная система продолжит функциональное обслуживание потребностей экономики РФ», – считает Потавин.

Ограничения затронут и экспортеров, и импортеров, однако в большей степени последних.

«Проблем с экспортом у России быть не должно, наоборот, данная ситуация будет только способствовать дальнейшей дедолларизации российской экономики и даже экономики стран БРИКС в целом. Экспортеры получают валютную выручку в основном в юанях, и требование об обязательной продаже валютной выручки в большей степени распространялось на китайскую валюту, чем на доллары и евро. Кроме того, немало крупных экспортеров продают свою продукцию за рубеж с расчетами в рублях. Примерно 80% экспортных расчетов в России происходит в рублях и национальных валютах дружественных стран, в том числе – самих стран-импортеров российского сырья и товаров», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

С импортом ситуация сложнее, но тоже не критичная. «Большая часть платежей за импорт осуществляется российскими импортерами в иностранных валютах, причем около 50% импортеров (по данным опросов, приводившихся в СМИ) заявляли, что работают с долларами и евро. Но дефицита импортных товаров ожидать не стоит, поскольку теперь импортеры будут переходить на юань, иные формы расчетов, например, криптовалютами, да и наверняка они еще раньше рассчитывались с разными контрагентами в разных валютах. В крайнем случае они будут покупать валюту на внебиржевом рынке или на зарубежных биржах через кросс-курсы. Например, будут покупать юани за рубли на Мосбирже (или иные валюты дружественных стран), а потом обменивать их на доллары или евро на внебиржевом рынке.

В итоге импортерам придется платить лишнюю комиссию, но эти расходы не окажутся столь значительными, что из-за них придется существенно повышать цены, разогревая инфляцию»,

– считает Мильчакова.

«Безусловно, несмотря на проводимые ЦБ действия, для бизнеса данные ограничения не пройдут без временных последствий. Можно ожидать сложности в процессе конвертации валют, в частности их надо будет реализовывать через внебиржевые инструменты, что тяжелее. Также возможно как увеличение сроков доставки товаров, так и изменение логистических цепочек», – добавляет Сергей Календжян.

«Тем не менее отечественные компании уже приспособились к санкционной политике Запада. Наш бизнес на уровне гроссмейстера научился принимать решения, которые позволяют минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Сейчас важно не поддаваться панике, которая может способствовать скачку курса. Надо продолжать ответственно работать на международных рынках и наращивать собственное производство», – резюмировал Календжян.

«Какое-то время уйдет на то, чтобы бизнес и население приспособились к новым российским реалиям. Следовательно, проблем с продажей-покупкой долларов и евро на внебиржевом рынке быть не должно. Осталось дождаться оптимизации всех этих механизмов», – говорит Потавин.