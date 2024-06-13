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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    13 июня 2024, 14:00 • Новости дня

    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США

    Экономист Календжян: Центробанк предвидел санкции США против Мосбиржи и заранее принял меры

    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Очередные американские санкции – это неприятный, но ожидаемый шаг Вашингтона. ЦБ и российский бизнес могли заранее подготовиться к подобному решению США, что позволило смягчить последствия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Сергей Календжян. Ранее Соединенные Штаты наложили санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

    «В огромном массиве санкций, введенных против нашей страны, ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были предсказуемы. Многие аналитики прогнозировали подобное развитие событий, и Центробанк (ЦБ), предвидя этот сценарий, заблаговременно принял необходимые меры для смягчения последствий шага со стороны Запада», – сказал Сергей Календжян, заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС.

    «Кроме того, ЦБ будет и дальше осуществлять действия, направленные на преодоление подобного рода ограничений. В частности, следует ожидать, что он примет меры по удержанию курса валют в пределах 10–15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции. Полагаю, что Центробанк справится с данной задачей», – отмечает собеседник.

    «Безусловно, несмотря на проводимые ЦБ действия, для бизнеса данные ограничения не пройдут без временных последствий. Можно ожидать сложности в процессе конвертации валют, в частности их надо будет реализовывать через внебиржевые инструменты, что тяжелее. Также возможно как увеличение сроков доставки товаров, так и изменение логистических цепочек», – подчеркивает он.

    «Тем не менее отечественные компании уже приспособились к санкционной политике Запада. Наш бизнес на уровне гроссмейстера научился принимать решения, которые позволяют минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Сейчас важно не поддаваться панике, которая может способствовать скачку курса. Надо продолжать ответственно работать на международных рынках и наращивать собственное производство», – резюмировал Календжян.

    Ранее под американские санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Уже в четверг Московская биржа перестала проводить торги долларом США из-за американских санкций. С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги производятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро.

    Россияне и отечественные компании смогут продолжить покупать и продавать иностранную валюту через российские банки, сообщил Центральный банк России. Все средства на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор. Для определения курсов этих валют к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Кроме того, Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты с ней, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, в силу чего расчеты удлиняются. Решение об ограничениях было принято для сокращения рисков.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    12 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях видеопоздравление с Днем России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале Медведева, демонстрируется карта России, границы которой постепенно окрашиваются в цвета российского флага, передает ТАСС. Триколор в ролике также закрашивает и территорию современной Украины вплоть до ее западных регионов.

    «С Днем России!», – говорится в сопровождающем видео сообщении.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    11 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дагестане собраны более 53 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска, в котором произошло массовое отравление водопроводной водой.

    «Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды им. Али-Гаджи Акушинского, «Чистое сердце», «Инсан», различные предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона Сергея Меликова, передает ТАСС

    Напомним, что число госпитализированных в результате отравления достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода.

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    11 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    Курс доллара на Мосбирже продолжил рост

    Курс доллара на Мосбирже продолжил рост до 88,60 рубля, юаня – до 12,18 рубля

    Tекст: Александра Юдина

    Продолжился рост курса основных валют – доллар США подорожал до 88,60 рубля, китайский юань – до 12,18 рубля, а евро – до 95,55 рубля, следует из данных Мосбиржи.

    Отмечается, что по сравнению с закрытием предыдущего дня курс доллара США вырос на 5 копеек, достигнув 88,60 рубля, передает РИА «Новости».

    При этом юань прибавил 1 копейку, его курс составил 12,18 рубля, евро подорожал на 21 копейку, установившись на отметке 95,55 рубля.

    Накануне курс евро впервые с января опустился ниже 95 рублей.

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    10 июня 2024, 23:11 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили урегулирование ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    На полях заседания Совета глав МИД стран БРИКС Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом объединение усилий по урегулированию ближневосточного конфликта.

    «Главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня», – сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее Лавров отметил рост числа единомышленников Китая и России в мире. По его словам, многие страны уже выразили желание сотрудничать и с БРИКС, и с Шанхайской организацией сотрудничества.

    В рамках совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай должны усилить координацию своей внешней политики в рамках различных международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других.

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    11 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Композитор Матвиенко: Задача президентского фонда культурных инициатив – найти лучшие патриотические проекты

    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Tекст: Олег Исайченко

    Задача экспертов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – разглядеть действительно яркие проекты и помочь им реализоваться, сказали газете ВЗГЛЯД композитор Игорь Матвиенко и дирижер Иван Рудин. Ранее были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года.

    «В этом конкурсе проведены 21 593 экспертиз, их оценивали 400 специалистов из 61 региона России. Заявки оценивали профессионалы своего дела со всей страны. Перед его итоговым заседанием прошли десять совещаний, на которых досконально рассматривалась каждая инициатива», – сказал композитор Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

    «Мы обращали внимание на каждую деталь: смотрели, какую сумму планируют потратить заявители, изучали их опыт, рассматривали, на что именно планируется потратить деньги. Уже на экспертном совете мы перепроверяли объективность выставленных оценок, изучали проекты», – подчеркивает он.

    «Но важно понимать, что мы говорим о творчестве. Наша главная задача заключалась в том, чтобы разглядеть за цифрами и требованиями положения то, что сокрыто в проектах, их суть», – уточняет эксперт.

    «Деятельность фонда направлена, в том числе, на поддержку патриотических проектов. Сейчас в стране есть конкретный запрос на тему обращения к истокам, к народным традициям. Отличный пример – ставшая недавно популярной композиция «Матушка». Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, в которых от чистого сердца воспевается любовь к Родине», – сказал Матвиенко.

    При этом классическое и академическое искусство остаются основой культурного образования, считает дирижер и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. «Без него невозможно воспитание гармоничной личности. Очень важно на фоне поддержки современных проектов не забывать про важность развития инициатив в этой сфере. В конкурсах ПФКИ такие проекты регулярно находят поддержку. Авторы планируют достаточно большие, поэтапные форматы, включающие несколько регионов или имеющие всероссийские охваты», – отметил он.

    Во вторник были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года. Было подано более 10 тыс. инициатив. Из них отобрали 1189, которые получат финансирование на сумму около 5,5 млрд рублей. Впервые за историю конкурса в число победителей вошли представители всех 89 регионов России. Активно участие приняли и проекты из новых регионов. Из ДНР поступило 77 заявок, ЛНР – 18, Херсонской и Запорожской областей – 12 и 18 соответственно.

    Дополнительно в качестве софинансирования отобранные участники привлекут 5,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для ПФКИ.

    Президентский фонд культурных инициатив был создан указом Владимира Путина в 2021 году. Его главная цель – поддержка творческих проектов, искусства и креативной индустрии.

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    11 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях Киева

    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях прав человека со стороны Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила с февраля 2022 года более 500 обращений о нарушениях прав человека со стороны Киева в международные органы, часть из них расследовало Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

    По ее словам, в общей сложности в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека и демократические институты прав человека было направлено более 500 обращений касательно массового нарушения Украиной прав мирных жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Как отметила омбудсмен, на многие из них ответы вообще не поступали или носили формальный характер, однако по ряду российских обращений сотрудники ООН проводили расследование.

    Ранее Москалькова предложила создать юридический механизм для привлечения иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма.

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    11 июня 2024, 09:03 • Новости дня
    В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

    Минобороны: В России объявили о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

    Tекст: Александра Юдина

    В России объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, во время учений будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения нестратегического ядерного оружия, передает ТАСС.

    Отмечается, что целью учений являются поддержание готовности личного состава и техники боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для обеспечения территориальной целостности России и Белоруссии.

    Совместные с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии учения прошли в конце мая.

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    11 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Заявки на поддержку ИРИ подали более 20 проектов компьютерных игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 проектов российских компьютерных игр претендуют на поддержку Института развития интернета (ИРИ). Итоги конкурса на создание национального контента будут подведены в конце июня. Разработка некоторых игр может стоить несколько миллиардов рублей.

    Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в 2022 году институт направил около 1 млрд рублей на поддержку видеоигр, в 2023 году финансирование составило 800 млн рублей.

    «Сейчас у нас на финальной защите в конкурсе национального контента 21 проект, и среди них есть довольно серьезные проекты. Есть и те, которые стоят от 1 до 2 миллиардов рублей в общей сложности. Но это не означает, что мы полностью профинансируем проекты на запрошенную создателями сумму. Создатели крупных проектов, приходящие на конкурс, должны понимать, что им потребуются соинвесторы», – рассказал он, передает ТАСС.

    В этом году при поддержке ИРИ уже вышли игры «Смута», «Передний край», «Тайны музея». «До конца года мы ожидаем еще появления нескольких игр – это «Петя и Волк» по мотивам популярного мультика, игра «Спарта 2035», которая имеет серьезный международный потенциал», – добавил Гореславский.

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    10 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность

    Политолог Федорова: Ни одно обращение россиян не остается без внимания уполномоченного по правам человека

    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Аппарат уполномоченного по правам человека активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне. Это особенно важно в условиях СВО, когда ветеранам и членам их семей может потребоваться помощь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.

    «Президент регулярно встречается с уполномоченными по правам человека и ребенка. В целом защите интересов людей в нашей стране уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что система правозащиты в России складывалась последовательно и сейчас она демонстрирует свою эффективность», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Любой гражданин может обратиться к уполномоченному со своей проблемой, и произошедшая с ним несправедливость не останется без внимания. Аппарат омбудсмена активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне», – добавляет спикер.

    По словам эксперта, это особенно важно в условиях спецоперации, когда аппарату омбудсмена приходится обрабатывать большое число обращений ветеранов. «В некотором смысле систему пришлось донастраивать. Сейчас же сформировались новые реалии, в рамках которых семьи бойцов СВО могут оперативно обратиться за помощью и получить ее», – замечает аналитик.

    Федорова называет «по-человечески справедливой» ситуацию, когда родственники участников спецоперации незамедлительно получают помощь в спорных случаях. Она обратила внимание и на работу Москальковой в контексте выстраивания диалога с противником по возвращению российских военных из плена.

    «Усилия на этом направлении заметны. Это обусловлено в том числе личными качествами уполномоченного. За время своей работы она сформировала о себе представление как об искреннем и неравнодушном человеке. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Москалькова работает, что называется, не на карьеру, а на истинную пользу», – заключила Федорова.

    В понедельник президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен сообщила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. «Мы стараемся выезжать на место, если видим, что это коллективное, кричащее обращение, а получаем ответы, что все в порядке. Такую практику мы и дальше будем продолжать», – пояснила уполномоченная.

    Кроме того, она указала, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

    «Но, с другой стороны, требовательность людей к соблюдению их прав тоже повышается. Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон, и мы используем и собственные проверки или с привлечением прокуратуры, обращаемся с административными исками в суд в защиту людей», – сказала Москалькова президенту.

    Омбудсмен также доложила, что вместе с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих. Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине.

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