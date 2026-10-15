Квартира бывшего замминистра обороны Иванова перешла государству

Квартира осужденного экс-замминистра обороны Иванова перешла государству

Tекст: Вера Басилая

Элитная недвижимость на Поварской улице была изъята по приговору суда, передает РИА «Новости».

«Квартира на Поварской перешла в собственность Российской Федерации, ее изъяли еще по первому приговору – после рассмотрения дела о растрате при покупке паромов», – заявил адвокат Денис Булаев, отметив, что в квартире были прописаны дети бывшей жены Иванова Светланы Захаровой.

Ранее суд неоднократно штрафовал Иванова за неуплату коммунальных платежей в этой квартире. В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате, лишив его государственных наград. Приговор был оставлен без изменений вплоть до Верховного суда.

В настоящее время Тимур Иванов находится в СИЗО по второму уголовному делу о получении взяток на сумму 1,3 млрд рублей. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд продлил арест бывшему замминистра обороны Иванову по делу о взятках. В апреле суд закрыл процесс по этому делу.

В сентябре Иванов не смог обжаловать приговор по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы.