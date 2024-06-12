США ввели санкции против «УВЗ» и «Мурманского СПГ»

Tекст: Алексей Дегтярев

Санкции ввели против свыше 300 физлиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и в Африке, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского министерства.

Также санкции вводятся против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», против российского научного центра робототехники и кибернетики (ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, находится в Петербурге).

Под санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»), передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

Также они затронули китайские компании, которые якобы поставляют России «широкий спектр продукции двойного назначения».

Кроме того, санкции вводятся против муромского машиностроительного завода и рыбинского конструкторского бюро «Луч».

США ввели рестрикции против судов для перевозки СПГ: «Алексея Косыгин», «Петра Столыпина» и «Сергея Витте». Также они вводятся против судов, обозначенных как «Звезда 044», «Звезда 045», «Звезда 046» и «Звезда 047».

При этом ранее минфин США временно разрешил проведение операций в энергетической сфере с российскими банками, которые находятся под санкциями.