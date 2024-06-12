Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.4 комментария
США ввели санкции против «УВЗ» и «Мурманского СПГ»
Соединенные Штаты объявили очередной пакет санкций против России, под них попал «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ», всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц, сообщил американский минфин.
Санкции ввели против свыше 300 физлиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и в Африке, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского министерства.
Также санкции вводятся против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», против российского научного центра робототехники и кибернетики (ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, находится в Петербурге).
Под санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»), передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.
Также они затронули китайские компании, которые якобы поставляют России «широкий спектр продукции двойного назначения».
Кроме того, санкции вводятся против муромского машиностроительного завода и рыбинского конструкторского бюро «Луч».
США ввели рестрикции против судов для перевозки СПГ: «Алексея Косыгин», «Петра Столыпина» и «Сергея Витте». Также они вводятся против судов, обозначенных как «Звезда 044», «Звезда 045», «Звезда 046» и «Звезда 047».
При этом ранее минфин США временно разрешил проведение операций в энергетической сфере с российскими банками, которые находятся под санкциями.