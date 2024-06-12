США временно разрешили проводить операции по энергетике с российскими банками

США разрешили проводить операции по энергетике с российскими банками до 1 ноября

Tекст: Максим Попов

По информации РБК, лицензия будет действовать до 1 ноября, но может быть продлена. Американским компаниям теперь разрешено осуществлять финансовые операции с такими банками, как ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, «Зенит», а также с банком «Санкт-Петербург» и Центробанком.

Уточняется, что в США будут считать связанными с энергетикой транзакции, связанные с добычей, производством, переработкой, сжижением, транспортировкой или покупкой следующих видов топлива: нефти, сырой нефти, газоконденсата, нерафинированных масел и сжиженного природного газа.

Кроме того, под санкции не подпадают деятельность, связанная с углем, древесиной и ураном. Разрешены также транзакции за производство, поставки или обмен энергией любыми способами, включая ядерную, тепловую и возобновляемую энергию.

Как сообщалось ранее, США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию.







