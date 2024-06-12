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    США нашли в недрах Украины 12 трлн долларов только для себя
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    МИД пригрозил Западу отправить «домой инкоров»
    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО
    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии
    Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    17 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    11 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Китай и Бразилия представили консенсус по Украине

    Китай и Бразилия представили консенсус по Украине, который одобряют все больше стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Консенсус Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта одобряет все большее число стран, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с бразильским коллегой Мауро Виэйрой.

    «Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, где представлен их консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского вопроса. Все больше стран одобряют его», – приводит слова Ван И ТАСС

    В совместном заявлении говорится, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию. Китай и Бразилия также предложили «в подходящее время» провести мирную конференцию.

    Ранее Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

    Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо созвать конференцию, которую признают и Москва, и Киев.

    По его словам, Китай выступает за своевременный созыв настоящей конференции «с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов».

    Власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, так как ключевые факторы для проведения мероприятия не созданы.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    12 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях видеопоздравление с Днем России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале Медведева, демонстрируется карта России, границы которой постепенно окрашиваются в цвета российского флага, передает ТАСС. Триколор в ролике также закрашивает и территорию современной Украины вплоть до ее западных регионов.

    «С Днем России!», – говорится в сопровождающем видео сообщении.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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