Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.0 комментариев
На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата
Документы: На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата
В подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении были обнаружены документы, свидетельствующие о тайных испытаниях на пациентах психиатрического отделения экспериментального препарата SB4, потенциально способного вызывать разные формы рака.
Препарат SB4, разработанный Biogen Idec Denmark manufacturing ApS, Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited, подавляет действие молекул фактора некроза опухоли альфа, играющего важную роль в работе иммунитета, передает РИА «Новости».
Согласно найденным документам, испытания SB4 на Украине проводились компанией «Квинтайлс Украина» с 2008 по 2016 годы. Всего в исследованиях, помимо Украины, участвовали 10 стран, а испытуемыми стали 777 человек, 143 из которых – жители Украины.
Помимо SB4, в документах упоминаются и другие препараты, испытания которых проводились на людях под номерами и без названий.
Найденные коробки с готовыми конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США, а также благодарности от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited украинским медикам.