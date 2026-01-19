Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159
Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии
Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.
Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.
По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.
Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.
Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.