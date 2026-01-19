  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска откроют путь на Славянск
    Ключи от квартиры Долиной в Хамовниках переданы представителю Лурье
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    15 комментариев
    19 января 2026, 14:57 • Новости дня

    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159

    Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.

    Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

    По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.

    Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.

    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Комментарии (20)
    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (10)
    19 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США

    Экономист Лизан: ЕС «торговой базукой» не добьется от Трампа отмены новых пошлин

    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждение европейскими политиками реакции на пошлины США напоминает то, как «хлюпик» рассказывает «хулигану-качку», что он его сейчас побьет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Эммануэль Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку».

    «Под «торговой базукой», которой Эммануэль Макрон грозит США, вероятно, подразумеваются меры против американского бизнеса», – считает экономист Иван Лизан. Он допускает, что «под прицелом» – технологические компании, в частности Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Однако если Евросоюз применит так называемый инструмент борьбы с принуждением, то не просто не добьется отмены анонсированных Дональдом Трампом пошлин, но и усугубит свое положение. «Во-первых, европейским политикам невыгодно портить отношения с Вашингтоном – крупнейшим поставщиком газа», – указал собеседник.

    Во-вторых, меры против корпораций США навредят зависимым от них европейцам. «ЕС следовало не полагаться целиком и полностью на американский продукт, а развивать свои технологические компании или сделать упор на диверсификацию – например, сотрудничать с российскими и китайскими компаниями», – добавил эксперт.

    Наконец, меры спровоцируют новый виток торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. «При этом внутри Евросоюза нет ни единой позиции, ни даже шанса проявить сплоченность», – подчеркнул Лизан. Он сравнил обсуждение европейскими политиками реакции на угрозы Трампа с тем, как «хлюпик рассказывает хулигану-качку, что он его сейчас побьет».

    То, что Европа стала «хлюпиком» – дело рук самих европейских лидеров. «Страны ЕС не суверенны. Для того, чтобы изменить восприятие американцев, нужно пересмотреть внутренние приоритеты и вкладываться в развитие собственных продуктов, а также перейти к налаживанию отношения с Москвой и Пекином. Но европейцы ни по одному из этих направлений ничего не делают. А значит, им придется мириться с действиями США. Как говорится, стерпится – слюбится», – заключил Лизан.

    Ранее послы 27 стран Евросоюза на экстренном совещании обсудили возможные ответные меры на угрозы Дональда Трампа против европейских стран. Среди возможных вариантов – возобновление плана по введению пошлин на американские товары на 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения торговой сделки с Вашингтоном прошлым летом.

    ЕС также рассматривает возможность ограничения доступа американских компаний на свой рынок, сообщает Financial Times. По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, контрмеры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

    Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь призвал коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если США все же введут пошлины. Механизм дает право европейским странам облагать налогами американских гигантов, ограничивать их участие в тендерах и инвестиции из Америки.

    Между тем лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал обещанную Макроном «базуку» «водяным пистолетом». По его словам, ни Франция, ни ЕС не смогут отстоять свой торговый суверенитет перед лицом Вашингтона из-за евробюрократии.

    По информации The New York Times, санкции ЕС могут ударить по Apple, Google, Meta, но также и по европейским потребителям. Кроме того, меры резко обострят трансатлантическую напряженность. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг. По его словам, Европа демонстрирует «готовность защищаться от любых форм принуждения».

    Напомним, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Тарифы вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе активные обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности, сообщает Politico.

    Трамп вновь оказался в центре внимания европейских лидеров после того, как пригрозил ввести штрафные тарифы против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, сообщает Politico.

    Для многих правительств Европы этот шаг стал «последней каплей» в и без того напряженных отношениях с Соединенными Штатами. Дипломаты называют попытку аннексии датской территории «безумной» и считают, что Европа должна ответить на это жестко.

    Один из европейских дипломатов заявил: «Я думаю, это воспринимается как шаг, который зашел слишком далеко». По его словам, Европа долгое время критиковалась за мягкость по отношению к Трампу, однако сейчас наступил момент, когда необходимо провести красные линии. Высокопоставленные чиновники в Евросоюзе выразили мнение, что больше нет смысла ждать изменений во внешней политике США, и призвали к скоординированному переходу к новым реалиям.

    Сейчас европейские лидеры обсуждают варианты «развода» с США и создание собственной системы безопасности, в которой у Соединенных Штатов будет лишь опциональная роль. Страны Евросоюза и союзники, не входящие в ЕС, такие как Британия и Норвегия, уже работают в тесном контакте, поддерживая инициативы по Украине и координируя ответы на действия американского президента. В эти неформальные группы, получившие название Washington Group, входят такие лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.

    Эскалация Трампа вокруг Гренландии стала поворотным моментом: даже обычно сдержанный Стармер в телефонном разговоре с Трампом назвал тарифные угрозы «неправильными». У европейцев укрепилось понимание, что им предстоит строить будущую архитектуру безопасности самостоятельно, а НАТО теряет прежнее значение.

    Тем временем Евросоюз обсуждает создание постоянной армии численностью 100 тыс. человек и формирование Европейского совета безопасности с участием Британии. Ожидается, что в ближайшие дни лидеры ЕС проведут экстренный саммит для выработки общей позиции в ответ на действия США. Как отметила фон дер Ляйен после переговоров с коллегами и генсеком НАТО, Европа намерена «твердо защищать» Гренландию и проявить «непоколебимость и решимость» в вопросах европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    Комментарии (8)
    19 января 2026, 10:41 • Новости дня
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из восьми стран НАТО ради сделки по покупке Гренландии вызвали резкую реакцию в Европе, где обсуждается применение нового торгового инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния, но подчеркнула: «Европа останется единой, скоординированной и будет защищать свой суверенитет».

    Руководители Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландов назвали действия Трампа «шантажом». В совместном заявлении восемь стран пообещали действовать едино и слаженно в ответ на угрозы. Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, заявил, что одобрение торгового соглашения с США «невозможно на данном этапе» и что нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, Трамп, пытаясь якобы защитить Гренландию от Китая и России, наоборот, создает благоприятные условия для их влияния на Западе из-за торговых разногласий между союзниками. Она также подчеркнула, что вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться внутри НАТО, а тарифы лишь ослабляют обе стороны.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News заявил, что приобретение Гренландии необходимо для безопасности, добавив: «Европейцы демонстрируют слабость, США – силу». Европейские лидеры в экстренном порядке обсуждают ответные меры на угрозу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    Комментарии (10)
    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 17:09 • Новости дня
    В Нидерландах назвали продолжение военной поддержки Украины преступлением

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся военная поддержка Киева Нидерландами является «отвратительным примером оппортунизма и преступлением», заявил основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага.

    Он подчеркнул: «Я считаю это отвратительным примером оппортунизма. И я считаю преступлением, что мы продолжаем поддерживать эту войну. И я думаю, нам не следовало вмешиваться», передает РИА «Новости».

    Ван Хага убежден, что за срывами любых мирных инициатив стоят Евросоюз, генсек НАТО Марк Рютте и сами Нидерланды, тогда как «убийства продолжаются, хотя у нас нет абсолютно никаких причин поддерживать Украину». По мнению политика, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и Рютте особенно склонны к милитаризму и используют конфликт в своих личных интересах.

    Он считает, что продолжение конфликта является преступлением против человечности, поскольку «никто в здравом уме не хочет войны, если есть шанс ее остановить ради общего блага». Ван Хага уверен, что нынешний курс руководства страны не отражает интересов большинства жителей Нидерландов.

    Ранее власти Нидерландов заявили о праве Киева закупать вооружение в США и других странах на часть европейских кредитных средств.

    В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине. ЕС согласовал предоставление беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

    Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Днепр» за последние сутки зачистила от противника Павловку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Доброполья, Сергеевки, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Сухецкого в ДНР, Новоподгородного и Демурино в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 400 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» освободили Павловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ возле Антоновки и Никольского в Херсонской области, Орехова и Новояковлевки в Запорожской области.

    Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две станции РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Новой Сечи и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Охримовкой, Волчанскими Хуторами и Нескучным.

    При этом противник потерял свыше 170 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки, Богуславки и Благодатовки в Харьковской области, Соснового, Яровой и Красного Лимана в ДНР.

    Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Константиновкой, Красноторкой, Степановкой, Резниковкой и Берестоком в ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и ГСМ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Цветкового, Комсомольского, Воздвижевки, Верхной Терсы и Терноватого в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    В прошлую пятницу российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Полиция Украины усилила ночные патрули из-за энергокризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители переведены на усиленный режим работы, чтобы защитить инфраструктуру и предотвратить кражи на фоне энергетического кризиса, говорится в сообщении Национальной полиции страны.

    Украинская полиция усилила патрулирование, особенно в ночное время, для предотвращения краж и обеспечения порядка в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС.

    В сообщении Национальной полиции отмечается: «В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время».

    Главными задачами патрулей названы поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также исключение угроз для людей и ключевых объектов инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

    Директор центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом использовании «мертвых душ» в ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ формально заняты несуществующими бойцами, чьи зарплаты присваивают командиры для личной выгоды, рассказали в российских силовых структурах.

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняются так называемыми «мертвыми душами», когда людей физически нет в подразделении, а их зарплаты получают командиры, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих «мертвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», – пояснил собеседник агентства. По его словам, масштабирование штурмовых подразделений только способствовало увеличению подобных схем.

    Силовики отмечают, что случаи с «мертвыми душами» обсуждаются и самими украинскими военнослужащими в соцсетях. В частности, речь идет о командире батальона беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве. После расширения его подразделения до батальона численность выросла в 4-5 раз, но командир, по сведениям источника, сознательно не заполнял вакансии, чтобы получать дополнительные выплаты.

    В качестве побочного подтверждения схемы собеседник агентства назвал образ жизни супруги Хисориева – Анны Александровны, которая уже несколько месяцев путешествует по курортам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа

    Politico: Лидеры Европы обсуждают внешнюю политику Трампа в групповом чате

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские главы государств взаимодействуют в специальном групповом чате, где обсуждают действия президента США Дональда Трампа, а также укрепляют личные связи между лидерами, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, европейские лидеры используют специальный групповой чат для обмена мнениями по вопросам внешней политики президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В обсуждениях участвуют премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Как отмечает издание, европейские лидеры связываются друг с другом, чтобы быстро реагировать на резкие или неожиданные шаги Трампа.

    «Когда события развиваются быстро и трудно координироваться, этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и их важности», – приводит Politico слова источника.

    Групповой чат получил неофициальное название «Вашингтонская группа» в честь совместной поездки части европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон в августе прошлого года. Первоначально «коалиция» занималась вопросами Украины, но в дальнейшем укрепила связи между руководителями и позволила выстроить доверие и эффективную коммуникацию.

    Источники подчеркивают, что такой формат может стать основой для нового военного союза, если Вашингтон откажется от прежней поддержки НАТО и системы европейской безопасности. Новый альянс не исключит взаимодействия с США, однако перестанет воспринимать американскую поддержку как гарантированную.

    Ранее лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Комментарии (2)
    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    В Сумах обесточили большинство объектов водоканала

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы на севере Украины большая часть объектов «Горводоканала» осталась без электричества из-за серьезных перебоев в энергоснабжении.

    Большинство объектов водоканала в Сумах на севере Украины оказались без электроснабжения, передает РИА «Новости».

    Мэр города Александр Лысенко сообщил, что с 15.00 по местному времени коммунальное предприятие «Горводоканал» лишилось электроэнергии из-за масштабных перебоев. По его словам, это привело к остановке работы большинства объектов, ответственных за водоснабжение города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В Киеве и ряде городов Киевской области оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 01:58 • Новости дня
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает возможность ответных шагов против США из-за ситуации вокруг Гренландии, включая пошлины на сумму 93 млрд евро, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Financial Times, в ЕС «рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», передает РИА «Новости».

    Эти шаги обсуждались в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, где запланированы встречи европейских лидеров с президентом США, передает ТАСС.

    «Если это продолжится, и [Трамп] будет использовать чисто мафиозные методы, то под рукой есть ясные инструменты возмездия», – сказал один из европейских дипломатов. При этом в ЕС намерены «публично призывать к спокойствию и дать ему возможность сделать шаг назад». Собеседник издания отметил, что Брюссель намерен действовать по принципу «кнута и пряника». Большинство стран ЕС выступают за дипломатическое урегулирование разногласий, прежде чем угрожать Вашингтону ответными действиями.

    Другой источник подчеркнул, что необходимо снизить уровень напряженности. Еще один чиновник выразил надежду, что угроза ответных мер сможет усилить давление на администрацию Трампа со стороны американских конгрессменов, отметив: «Ситуация уже не оставляет пространства для компромиссов, поскольку мы не можем передать Гренландию. Разумные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Пошлины вступят в силу первого февраля и увеличатся до 25% с июня.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (0)
    19 января 2026, 08:56 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о ликвидации элиты ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ уничтожены за трое суток в Запорожской области. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет об уничтожении личного состава полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи».

    По его словам, несколько десятков бойцов двух элитных подразделений ВСУ были уничтожены в Запорожской области за последние трое суток, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что удары были нанесены по позициям полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи». «На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения «Волки да Винчи» и полка «Шквал», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейших наступательных действий.

    ВСУ перебросили резервы беспилотников к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Махно в Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    Главное
    В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа
    Доля доллара в валютных резервах мира упала до 40%
    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации