    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 17:10 • Новости дня

    Президент Чехии призвал Киев к уступкам

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости уступок Киева ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии отметил, что Украине придется сделать болезненные уступки, если Киев действительно стремится к прекращению конфликта и установлению мира.

    Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что считает необходимыми «несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», сообщает РИА «Новости».

    Павел не уточнил, о каких конкретно уступках идет речь, отметив лишь, что речь идет о сложных и важных решениях для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины также стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. При этом, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    У Зеленского нет веских аргументов для оптимизма, его планы завершить конфликт к лету выглядят маловероятными, поскольку он исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, отмечали сербские Novosti.

    Сам Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.


    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    16 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    @ Pavlo Gonchar/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании суда по избранию ей меры пресечения по делу о подкупе депутатов.

    По ее словам, действующие на Украине власти передают управление страной иностранным корпорациям и лишают население контроля над ключевыми предприятиями и недрами, передает ТАСС.

    «Сегодня ни украинский народ, ни власть, назначенная украинским народом, не принимает ни одного решения. Украинское государство и украинский народ разрушаются всеми возможными инструментами», – заявила Тимошенко.

    Политик считает, что для недопущения уничтожения страны необходимо заблокировать ряд правительственных законопроектов в Верховной раде. Она подчеркнула, что если эти меры не будут реализованы, «следующие пять лет станут последними в жизни независимой Украины», и добавила, что в этом случае у страны останутся лишь символы – герб, флаг и гимн, а народ будет «рассеян по всему миру».

    Кроме того, Тимошенко обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в незаконных методах работы и назвала его «бандой». Она возмутилась действиями сотрудников НАБУ, которые, по ее словам, ворвались не только к ней, но и в кабинет депутата Сергея Власенко. Лидер «Батькивщины» также признала, что голосовала за создание НАБУ и САП, но теперь считает, что эти органы стали инструментом политического влияния, а не борьбы с коррупцией.

    В ходе заседания Тимошенко назвала режим Владимира Зеленского на Украине «фашистским» и заявила, что ее неоднократно пытались вынудить покинуть страну, однако она не собирается уезжать. Она настаивает, что обвинения против нее носят политический характер.

    Обвинение требует для Тимошенко меру пресечения в виде залога в 50 млн гривен, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Ранее Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной.

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    НАБУ публиковало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    15 января 2026, 22:50 • Новости дня
    В Харькове уничтожен крупный объект энергетики

    Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного объекта энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, на месте происшествия задействованы аварийные службы, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Крупный объект критической энергетической инфраструктуры был разрушен в Харькове, передает РИА «Новости». О повреждении сообщил мэр города Игорь Терехов.

    В настоящее время на месте работают аварийные службы и профильные специалисты.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении ввести на Украине режим ЧС в энергетике.

    ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

    Экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

    15 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.

    Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.

    В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».

    Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.

    Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.

    16 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

    Украинские СМИ: Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Киева стали покупать огнеупорные кирпичи для самостоятельного обогрева квартир на фоне перебоев с подачей тепла и электричества, сообщают украинские СМИ.

    Спрос на так называемые товары от блэкаута резко повысился в Киеве, передает «Политика страны».

    Горожане начали массово использовать огнеупорные кирпичи для отопления помещений, особенно в домах с газовыми плитами.

    Популярностью пользуются огнеупорные кирпичи: из них киевляне создают мини-печки прямо на газовых плитах. По словам одной из жительниц столицы Оксаны, если положить кирпич на зажженную конфорку, он постепенно нагревается и помогает повысить температуру в кухне на четыре-пять градусов.

    Такой способ обогрева оказался одним из самых доступных. Однако отмечается, что эффективность этого метода ограничена – кирпич позволяет повысить температуру только на несколько градусов и лишь в небольшом помещении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Власти страны планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

    В Киеве и Киевской области сохраняется наиболее острая ситуация с электроснабжением, часть районов столицы получает свет только два-три часа в сутки.

    16 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    16 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году Британия намеревается открыть бизнес-центр в Киеве, чтобы ускорить поставки военной техники и упростить работу оборонных компаний, сообщает Bloomberg.

    Британия откроет бизнес-центр в Киеве для поддержки своих малых и средних оборонных предприятий, передает Bloomberg.

    Центр поможет компаниям решать вопросы, связанные с логистикой, страхованием и безопасностью, а также предоставит помещения для работы. Особое внимание уделят ускорению экспорта систем ПВО и дронов, которые особенно востребованы на Украине.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что новый центр «усилит роль британской индустрии в поддержке украинской обороны». По его словам, эта инициатива создаст рабочие места в Британии и укрепит сотрудничество двух стран в военной сфере.

    Центр станет частью стратегического партнерства, заключенного между Британией и Украиной год назад.

    Планируется также совместное массовое производство дронов Octopus для перехвата беспилотников, используемых Россией для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

    Британия пообещала ежемесячно поставлять тысячи таких дронов на Украину. Министерство обороны сообщило, что новый центр получит государственное финансирование, но точная сумма не называется.

    Ранее СМИ сообщили, что Британия устроила дипломатический раскол в Европе из-за отказа возобновлять контакты с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Также пресса указывала, что Лондон думает над тем, чтобы передавать киевскому режиму доходы от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого теневого флота.

    16 января 2026, 09:54 • Новости дня
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света

    Депутат Порошенко заявила о возможном расселении домов Киева без тепла и света

    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    @ Felipe Dana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если в ближайшее время не удастся восстановить там отопление и электроснабжение, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.

    Депутат заявила, что в Киеве рассматривается возможность расселения жителей домов, которые остались без отопления и электроснабжения, передает РИА «Новости».

    Порошенко отметила, что есть здания, находящиеся в критическом состоянии, где восстановить тепло и электричество особенно сложно. Она добавила, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, власти могут принять решение о переселении жильцов таких домов.

    Депутат пояснила, что не раскрывает точное количество объектов по соображениям конфиденциальности, хотя располагает этими данными. По словам Порошенко, коммунальные службы продолжают работать над восстановлением инженерных сетей и ситуации в целом.

    Ранее киевский филиал энергетической компании «ДТЭК» ввел новые экстренные отключения электроэнергии.

    Экстренные отключения света распространились еще на семь регионов на Украине.

    Украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев ушел в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.

    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    16 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о повреждении всех электростанций на Украине

    Шмыгаль: На Украине не осталось ни одной целой электростанции

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам, заявил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, выступая в Раде.

    Он подчеркнул: «На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации», передает РИА «Новости».

    Несмотря на значительные разрушения, Шмыгаль отметил, что энергосистема страны сохраняет целостность, а контроль над ней остается в руках властей. Однако стабилизация энергоснабжения достигается ценой серьезных ограничений для потребителей.

    Министр выделил наиболее тяжелую ситуацию в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. По его словам, именно в этих регионах ощущается острая нехватка электроэнергии и действуют самые жесткие меры по ограничению потребления. Ситуация, как подчеркнул Шмыгаль, остается очень сложной.

    Ранее сообщалось, что на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что энергетическая система страны будет испытывать серьезные перебои с электричеством до весны, несмотря на снижение потребления.

    Во вторник украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    15 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    16 января 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Жовтневое в Запорожской области, а Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего ВС России за неделю освободили пять сел.

    Группировкой «Восток» за минувшую неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1665 военнослужащих, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Закотное в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 бронемашины. Уничтожены 22 артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области взяли под контроль Комаровку. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за неделю составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» в результате решительных действий освободили Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригад береговой обороны, теробороны и нацгвардии.

    Всего за минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции.

    Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    На этой неделе российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    16 января 2026, 16:32 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

