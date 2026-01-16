Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.12 комментариев
Президент Чехии призвал Киев к уступкам
Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости уступок Киева ради мира
Президент Чехии отметил, что Украине придется сделать болезненные уступки, если Киев действительно стремится к прекращению конфликта и установлению мира.
Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что считает необходимыми «несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», сообщает РИА «Новости».
Павел не уточнил, о каких конкретно уступках идет речь, отметив лишь, что речь идет о сложных и важных решениях для украинской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины также стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. При этом, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.
У Зеленского нет веских аргументов для оптимизма, его планы завершить конфликт к лету выглядят маловероятными, поскольку он исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, отмечали сербские Novosti.
Сам Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.