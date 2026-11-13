Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину

Путин: Ввод иностранных войск на Украину после мира приведет к новой войне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление конфликта, поскольку для Москвы их присутствие категорически неприемлемо. Иностранные военные в таком случае станут законной целью для Вооруженных сил, передает ТАСС.

«Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – сказал он.

Российский лидер добавил, что президент США Дональд Трамп предлагает договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Европейские политики согласны на это только после мира на Украине, намереваясь затем ввести туда свои войска. Путин подытожил, что такие действия приведут к продолжению боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении боевых действий в случае размещения европейского контингента на территории Украины.

Политолог Павел Данилин указал на создание предпосылок для новых конфликтов из-за европейской идеи размещения миротворцев.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о риске срыва позитивных усилий по урегулированию кризиса из-за привлечения европейских государств к переговорам.