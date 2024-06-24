МИД не усомнился в причастности США к удару по Севастополю

Tекст: Елизавета Шишкова

«Двадцать третьего июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России», – говорится на сайте МИД России.

В ведомстве напомнили, что для теракта был выбран один из важнейших православных праздников – день Святой Троицы. Для атаки использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности.

Отмечается, что все полетные задания и целенаведение осуществляется американскими специалистами. Во время удара в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает», – подчеркнули в МИД.

США и их сателлиты создали и воспитали неонацистский режим на Украине и теперь ведут руками Киева войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных граждан. Все ответственные за атаку на Севастополь понесут наказание.

Ранее в МИД России была вызвана посол США Линн Трейси, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.