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    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    33 комментария
    24 июня 2024, 15:28 • Новости дня

    МИД не усомнился в причастности США к удару по Севастополю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Причастность Вашингтона к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, США и их сателлиты создали неонацистский режим на Украине, заявило министерство иностранных дел России.

    «Двадцать третьего июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России», – говорится на сайте МИД России.

    В ведомстве напомнили, что для теракта был выбран один из важнейших православных праздников – день Святой Троицы. Для атаки использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности.

    Отмечается, что все полетные задания и целенаведение осуществляется американскими специалистами. Во время удара в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает», – подчеркнули в МИД.

    США и их сателлиты создали и воспитали неонацистский режим на Украине и теперь ведут руками Киева войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных граждан. Все ответственные за атаку на Севастополь понесут наказание.

    Ранее в МИД России была вызвана посол США Линн Трейси, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

    22 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что деятельность СВР направлена на укрепление международной безопасности, в отличие от Центрального разведывательного управления США, которое, по его словам, проводит тайные операции в других странах.

    Нарышкин подчеркнул, что ЦРУ не является полноценной разведывательной организацией, а создано для секретных операций, передает ТАСС.

    Он отметил, что операции ЦРУ иногда имели нецивилизованный характер, поддерживая жесткие политические режимы и даже террористов.

    В свою очередь, СВР видит своей задачей выявлять и предотвращать угрозы по отношению к России и ее гражданам, а также способствовать созданию справедливых и равноправных международных отношений. Нарышкин подчеркнул, что работа СВР направлена на укрепление международной стабильности и безопасности.


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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 10:57 • Новости дня
    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Посол США в России Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Tекст: Александра Юдина

    Деловые поездки президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, американская политика диктата и санкций полностью провалилась, это подтверждает тот факт, что страны Глобального Юга тянутся к России, передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары для выяснения деталей этих визитов.

    В частности, Антонов напомнил, что вслед за российским лидером в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк для того, чтобы «подтвердить приверженность США реализации договоренностей между странами».

    Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

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    24 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Отмечается, что дипломату был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», который нанес целенаправленный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные граждане, в том числе дети.

    В сообщении на сайте МИД говорится, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которыми был атакован Севастополь.

    При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт.

    В МИД заявили Трейси, что подобные действия США, которые выдали разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

    23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя с применением ракет ATACMS.

    Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    22 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения, сообщил посол России Анатолий Антонов.

    По его словам, в пятницу американская администрация прислала уведомление, что закрывается визовый центр, это означает дополнительную нагрузку на российских дипломатов, передает ТАСС.

    «Мы будем продолжать работать и не бросим наших соотечественников», – подчеркнул Антонов.

    Также посол добавил, что американцы отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну.

    Ранее США ограничили удары по России американским оружием.

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    22 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

    Зампред Совбеза Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке и сравнил его с применением мощной авиабомбы.

    По его словам, это стало ответом на ограничение свободы слова, передает ТАСС.

    «Придется ответить на их манипуляции применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000!» – отметил Медведев.

    В первую очередь зампред опубликовал стилизованное изображение полуразложившегося, полуистлевшего американского президента Джо Байдена, подписав картинку словам: «Привет всем англоязычным!»

    Далее Медведев опубликовал перевод своей публикации о подходе США к обсуждению ДСНВ.

    Отмечается, что в первые минуты после сообщения о начале работы нового канала на него подписались 5 тыс. человек, первый пост уже набрал более 50 тыс. просмотров.

    Ранее Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ. В США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

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    22 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    МИД пообещал адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США

    Спикер МИД Захарова пообещала адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США

    МИД пообещал адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва даст адекватный ответ на решение Соединенных Штатов закрыть российские визовые центры и лишить российских дипломатов налоговых привилегий, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    21 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон вводит санкции в отношении руководства компании «Лаборатория Касперского», сообщил Минфин США.

    Санкции введены против 12 человек, среди них исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и другие руководители, передает РИА «Новости».

    При этом в списке американского ведомства указаны только их паспортные данные и национальность, однако вся информация совпадает с данными руководства «Лаборатории Касперского» с сайта компании.

    Напомним, Минторг США ввел экспортные ограничения против «Лаборатории Касперского».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ввели санкции в отношении «Лаборатории Касперского» из соображений конкуренции.


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    24 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.

    По его словам,  вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.

    Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.

    Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

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    22 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    СМИ: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    The Intercept: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация, предположительно, оказывала поддержку украинскому националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) еще до снятия запрета, сообщил портал The Intercept.

    Издание изучило косвенные заявления американских властей, а также фотографии национального полка, и пришло к выводу, что США могли вооружать «Азов» (Запрещенная в России террористическая организация) до снятия запрета.

    Портал обратил внимание на фото «Азова», где люди в американской военной форме вручают сертификат от декабря 2023 года одному из членов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать снимок и событие, передает ТАСС.

    Также издание ссылается на комментарий одного из экс-сотрудников Госдепартамента, который предположил, что США помогали «Азову» с 2022 года.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия.

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    22 июня 2024, 17:25 • Новости дня
    В США заявили, что авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море

    Tекст: Кристина Цыцура

    Атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», участвовавший в операциях против хуситов в Йемене, покидает Красное море по информации телеканала NBC News.

    Согласно сообщению, командование приказало USS Dwight D. Eisenhower, возглавлявшему американские действия против хуситов, вернуться на родину. Авианосец находился около восьми месяцев недалеко от Йемена и будет заменен атомным авианосцем Теодор Рузвельт, который вышел из Сан-Диего, передает РИА «Новости».

    В конце мая Хузам аль-Асад, член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» на севере Йемена, сообщил о нанесении ударов Вооруженными силами страны по атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Британии.


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    22 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    В РСМД сообщили о переходе на расчеты в нацвалютах с Баку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что в связи с западными санкциями против Московской биржи Россия и Азербайджан начали переговоры о переходе к национальным валютам в расчетах.

    Тимофеев отметил, что санкции против России будут ужесточаться даже после урегулирования украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская экономика успешно адаптировалась к западным санкциям, и, хотя они наносят ущерб и мешают развитию, торговля с дружественными странами растет. Тимофеев подчеркнул необходимость создания альтернативных платежных вариантов к доллару, особенно в свете монополии американской валюты.

    Он заключил, что прорывы в этой области могут быть сложными, но стратегическая диверсификация мировых финансовых систем необходима и придет в будущем.

    В середине июня США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В результате торговля в долларах и евро была приостановлена и перенесена на внебиржевой рынок.

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    22 июня 2024, 16:07 • Новости дня
    FT: Американцы стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американцы стали сокращать свои покупки продуктов в супермаркетах из-за роста инфляции, пишет газета Financial Times.

    По данным издания, рост цен на продукты питания привел к неожиданной тенденции: за последние годы покупатели стали приобретать на миллиарды долларов меньше товаров в магазинах по сравнению с периодом до пандемии, передает РИА «Новости».  

    Отмечается, что сейчас американцы предпочитают совершать покупки онлайн и делать оптовые закупки, что в целом привело к уменьшению потребления.

    По мнению издания, данная тенденция связана с увеличением цен на продукты, жилье и страхование, что вынуждает ритейлеров и продавцов предлагать скидки.

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