Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмечается, что дипломату был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», который нанес целенаправленный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные граждане, в том числе дети.

В сообщении на сайте МИД говорится, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которыми был атакован Севастополь.

При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт.

В МИД заявили Трейси, что подобные действия США, которые выдали разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя с применением ракет ATACMS.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.