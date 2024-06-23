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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня

    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем

    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

    В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО были сбиты четыре американские ракеты ATACMS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Пострадало более 20 мирных жителей, среди которых дети.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    22 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, к такому выводу пришли официальные лица и руководители энергетических компаний, поэтому основная задача заключается в минимизации их числа, сообщает CNN.

    Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».

    В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.

    Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.


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    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    22 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, отправить приглашение в Москву было необходимо, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

    По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».

    Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    22 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    @ Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объем экспорта сербских боеприпасов, возможно попавших на Украину через США и другие страны, составил около 800 млн евро. Президент Сербии Александер Вучич назвал делом покупателей, что они будут делать с купленными боеприпасами, сообщила The Financial Times.

    По словам Вучича, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, помогает «возрождать» экономику страны, но он подчекркнул, что Сербия не принимает ни украинскую, ни российскую сторону в конфликте, передает канал «360».

    Президент Сербии также пояснил, что страна не может экспортировать напрямую боеприпасы на Украину или в Россию, но за последние два года было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами на сумму около 800 млн евро. По мнению Вучича, что покупатели делают с купленным вооружением в конечном итоге – это «их работа».

    Тут же президент уточнил, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.

    Ранее в 2023 году Вучич заявлял, что Сербия может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности.

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    22 июня 2024, 17:07 • Новости дня
    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»

    Бывший советник Кучмы Соскин: Сырский «сдал украинские города», несмотря на новое оружие Запада

    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

    По словам Соскина, Сырский не смог ничего добиться на поле боя: даже отбить харьковский плацдарм, несмотря на огромные объемы поставок «оружия ото всех», передает РИА «Новости».

    Политик также указал, что ВСУ под руководством Сырского несут масштабные потери, а также сдают города и населенные пункты.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвались в сторону города Торецка в ДНР из-за ошибок украинского военного руководства.

    Безуглая также критиковала и самого Сырского, из-за чего в Киеве заговорили о скорой отставке главкома ВСУ.

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    22 июня 2024, 22:56 • Новости дня
    Митрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву

    Осужденного на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла

    Митрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву
    @ wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).

    Освобождение состоялось 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ближайшее время митрополит, который нуждается в лечении, прибудет в Москву, передает сообщение ведомства РИА «Новости»

    Ранее Винницкий горсуд приговорил Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола.

    Ранее сообщалось, что протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, рассказал о том, что многие священники на Украине поддерживают единство с Русской православной церковью. Однако они вынуждены скрывать свои взгляды из-за угрозы преследований.


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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    23 июня 2024, 13:02 • Новости дня
    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине

    Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине

    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для урегулирования конфликта на Украине Западу нужно признать свои ошибки, заявил в статье The Telegraph британский политик Найджел Фарадж.

    Как заявил Фарадж в статье The Telegraph, когда он озвучивает свою позицию публично, его обвиняют в поддержке позиции президента России Владимира Путина. Извиняться за это он отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах конфликта на Украине и о просчетах в этом Запада.

    Как подчеркнул Фарадж, в конфликте на Украине нет простого решения, при этом началом должно стать признание правды о причинах и последствиях, поэтому он уже десять лет пытается рассказать все как есть.

    «Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов», – отметил он.

    В субботу Фарадж заявил, что постоянным расширением на восток НАТО и Евросоюз спровоцировали конфликт на Украине. В интервью британскому телевидению он рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году, после чего на него обрушилась критика со стороны британских политиков. Министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера Reform UK «непригодным» для каких-либо политических должностей, а британский премьер-министр Риши Сунак счел заявления о конфликте на Украине, сделанные Фараджем, «опасными» для безопасности Британии и ее союзников.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией.

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    22 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью

    Смирнов: Силы ПВО сбили шесть ракет ВСУ над Курской областью

    ПВО сбила шесть украинских ракет над Курской областью
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Врио губернатора поблагодарил военных и призвал население не приближаться к обломкам снарядов в случае их обнаружения.

    Ранее ракету ВСУ российские военные сбили над Медвенским районом Курской области.

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    23 июня 2024, 04:19 • Новости дня
    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации

    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в случае избрания президентом

    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. Об этом он сказал на митинге своих сторонников.

    «Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы,.. я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной», – передает слова Трампа ТАСС.

    Ранее Трамп уже заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    22 июня 2024, 16:48 • Новости дня
    На Украине военные придумали способ спасти свои автомобили от поджога

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и других крупных городах Украины военные стали вешать на свои машины плакаты «Не ТЦК» (ТЦК, аналоги военкоматов), чтобы обезопасить себя от поджигателей автомобилей военкомов.

    На Украине из-за поджогов автомобилей военкомов, военные стали клеить на свои машины плакаты «Не ТЦК» (ТЦК, аналоги военкоматов), чтобы спасти свое имущество от уничтожения, передает «Царьград».

    Кроме того, украинские пограничники сообщили, что ежедневно через границу с Украиной сбегают от мобилизации от 500 до 800 человек, которых не останавливают ни стрельба в спину, ни заминированные берега пограничных рек.

    Между тем, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что в мае удалось отправить на фронт больше людей, чем за последние полгода.

    Ранее в Верховной раде Украины предложили сократить полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) из-за участившихся скандалов.

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    22 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами шесть населенных пунктов Белгородской области

    Ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся атакам ВСУ, совершенным с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Во всех случаях обошлось без пострадавших, отмечается в Telegram-канале Гладкова.

    Перечисляя атаки ВСУ, совершенные за вечер субботы, он сообщил, что в хуторе Климовое Борисовского района дроном-камикадзе поврежден  частный дом: в нем выбиты окна, посечены кровля и фасад.

    В четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа также выявлены повреждения после атак дронов. Так, в селе Пороз повреждено частное домовладение, а также поврежден легковой автомобиль. В селе Безымено повреждена крыша административного здания. В селе Новостроевка-Вторая сгорело частное домовладение, в Головчино поврежден легковой автомобиль.

    Кроме того, в очередной раз атакам дронов подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Из-за атак двух беспилотников обрушилась крыша и оказалсь повреждена внутренняя отделка частного дома.

    В данный момент на местах инцидентов работают оперативные службы. Губернатор отметил, что в светлое время суток будет совершен подомовой обход.

    Напомнрим, днем в субботу ракетную опасность объявили над всей Белгородской областью.

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб двухлетний ребенок

    Развожаев: Двое мирных жителей, в том числе ребенок, погибли при атаке на Севастополь

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб двухлетний ребенок
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его словам, от атаки ВСУ на Севастополь в воскресенье погибло два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье Развожаев сообщал, что над акваторией Севастополя уничтожены пять воздушных целей.

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    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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