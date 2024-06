Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным

Tекст: Максим Попов

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», – сказал Макрон, отвечая на вопрос, общался ли он в последнее время с президентом Путиным, передает ТАСС со ссылкой на подкаст Generation Do It Yourself.

Президент Франции отметил, что не исключает возможности разговора на ту или иную тему.

Накануне Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину.