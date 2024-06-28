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    Зачем России умный президент в США

    @ Zuma/ТАСС

    28 июня 2024, 11:22 Мнение

    Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков

    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

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    Некоторые задают вполне резонный вопрос: «Какой России смысл в том, чтобы во главе США стоял умный, сильный и дееспособный президент?»

    Ответ непростой. Выбор в политике никогда не бывает черно-белым.

    России вряд ли выгодно, чтобы США возглавлял сильный президент, имеющий жесткую и реалистичную стратегию в отношении миропорядка и умеющий эффективно распоряжаться ресурсами.

    Но и возможные негативные последствия длительного управления самой сильной страной мира какой-то маловнятной персоной, нам тоже могут не понравиться. Рисков гораздо больше.

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть. России со стороны Америки нужно элементарное уважение и признание российских интересов. Так что лучше бы, чтобы у конкурентов (врагов) был предсказуемый и в меру сильный президент, чем умственно неполноценный.

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