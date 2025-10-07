Меркель придумала объяснение для глупых

Странные дела творятся. Некоторые большие политики, еще недавно славящиеся своими глубокими знаниями и отменными навыками, вдруг раз за разом выдают такие перлы, от которых становится не очень понятно, почему их относили к эффективным лидерам.

Пальму первенства в этом деле держит бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Не буду перечислять ее предыдущие странные и неудачные высказывания. Но вот только что появившееся на лентах агентств вызывает ощущение неловкости.

По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия».

Всем более-менее осведомленным давно понятно, что разногласия между Россией и Западом на тот момент были уже слишком глубоки, а предлагаемые рецепты решения проблем настолько далеки от реальности, что вряд ли еще пять встреч Меркель или Макрона с Путиным привели бы к другому результату. Тем более, что сама экс-канцлер намекала, что западные переговорщики пытались банально тянуть время.

В политике важно не обманывать себя и не пытаться думать, что аудитория глупа и будет схватывать любые версии. Меркель явно хочется выдать желаемое за действительное. И каждое очередное ее объяснение делает ее позицию все менее адекватной и убеждает в справедливости претензий к ней и ее компаньонам.

Источник







